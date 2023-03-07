https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856359328.html

Шойгу рассказал, сколько женщин-военных участвует в спецоперации

Шойгу рассказал, сколько женщин-военных участвует в спецоперации - РИА Новости, 07.03.2023

Шойгу рассказал, сколько женщин-военных участвует в спецоперации

В специальной военной операции участвуют 1,1 тысячи женщин-военнослужащих, каждая третья из них получила госнаграды, заявил во вторник глава российского... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:59

2023-03-07T12:59

2023-03-07T12:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. В специальной военной операции участвуют 1,1 тысячи женщин-военнослужащих, каждая третья из них получила госнаграды, заявил во вторник глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. "На сегодняшний день тысяча сто женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ. Он выразил благодарность всем женщинам Армии России за добросовестную службу, профессиональный и ответственный подход к порученному делу, а также пожелал им "крепкого здоровья, весеннего настроения и семейного благополучия". Накануне Международного женского дня министр обороны РФ выразил "искреннюю признательность нашим дорогим женщинам за их заботу, доброту, душевное тепло и стойкость в дни испытаний". По его словам, на профессиональном поприще женщины "в полной мере реализуют свои способности, являются активными участницами общественной и политической жизни страны". Всего в рядах Вооруженных сил служат более 39 тысяч женщин, почти пять тысяч из них носят офицерские погоны, рассказал Шойгу.

https://ria.ru/20230307/lyubov-1855704217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр