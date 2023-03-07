https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856359328.html
Шойгу рассказал, сколько женщин-военных участвует в спецоперации
Шойгу рассказал, сколько женщин-военных участвует в спецоперации - РИА Новости, 07.03.2023
Шойгу рассказал, сколько женщин-военных участвует в спецоперации
В специальной военной операции участвуют 1,1 тысячи женщин-военнослужащих, каждая третья из них получила госнаграды, заявил во вторник глава российского... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:59
2023-03-07T12:59
2023-03-07T12:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. В специальной военной операции участвуют 1,1 тысячи женщин-военнослужащих, каждая третья из них получила госнаграды, заявил во вторник глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. "На сегодняшний день тысяча сто женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ. Он выразил благодарность всем женщинам Армии России за добросовестную службу, профессиональный и ответственный подход к порученному делу, а также пожелал им "крепкого здоровья, весеннего настроения и семейного благополучия". Накануне Международного женского дня министр обороны РФ выразил "искреннюю признательность нашим дорогим женщинам за их заботу, доброту, душевное тепло и стойкость в дни испытаний". По его словам, на профессиональном поприще женщины "в полной мере реализуют свои способности, являются активными участницами общественной и политической жизни страны". Всего в рядах Вооруженных сил служат более 39 тысяч женщин, почти пять тысяч из них носят офицерские погоны, рассказал Шойгу.
https://ria.ru/20230307/lyubov-1855704217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу рассказал, сколько женщин-военных участвует в спецоперации
Шойгу заявил, что в спецоперации на Украине участвуют около 1100 женщин-военнослужащих
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. В специальной военной операции участвуют 1,1 тысячи женщин-военнослужащих, каждая третья из них получила госнаграды, заявил во вторник глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
"На сегодняшний день тысяча сто женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ
. Он выразил благодарность всем женщинам Армии России за добросовестную службу, профессиональный и ответственный подход к порученному делу, а также пожелал им "крепкого здоровья, весеннего настроения и семейного благополучия".
Накануне Международного женского дня министр обороны РФ выразил "искреннюю признательность нашим дорогим женщинам за их заботу, доброту, душевное тепло и стойкость в дни испытаний". По его словам, на профессиональном поприще женщины "в полной мере реализуют свои способности, являются активными участницами общественной и политической жизни страны".
Всего в рядах Вооруженных сил служат более 39 тысяч женщин, почти пять тысяч из них носят офицерские погоны, рассказал Шойгу.
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