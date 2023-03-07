Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал, сколько женщин-военных участвует в спецоперации - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856359328.html
Шойгу рассказал, сколько женщин-военных участвует в спецоперации
Шойгу рассказал, сколько женщин-военных участвует в спецоперации - РИА Новости, 07.03.2023
Шойгу рассказал, сколько женщин-военных участвует в спецоперации
В специальной военной операции участвуют 1,1 тысячи женщин-военнослужащих, каждая третья из них получила госнаграды, заявил во вторник глава российского... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:59
2023-03-07T12:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842609947_0:0:1740:979_1920x0_80_0_0_bbd5b257dd16aad6c07c7981e90c23f2.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. В специальной военной операции участвуют 1,1 тысячи женщин-военнослужащих, каждая третья из них получила госнаграды, заявил во вторник глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. "На сегодняшний день тысяча сто женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ. Он выразил благодарность всем женщинам Армии России за добросовестную службу, профессиональный и ответственный подход к порученному делу, а также пожелал им "крепкого здоровья, весеннего настроения и семейного благополучия". Накануне Международного женского дня министр обороны РФ выразил "искреннюю признательность нашим дорогим женщинам за их заботу, доброту, душевное тепло и стойкость в дни испытаний". По его словам, на профессиональном поприще женщины "в полной мере реализуют свои способности, являются активными участницами общественной и политической жизни страны". Всего в рядах Вооруженных сил служат более 39 тысяч женщин, почти пять тысяч из них носят офицерские погоны, рассказал Шойгу.
https://ria.ru/20230307/lyubov-1855704217.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842607648_0:91:1515:1227_1920x0_80_0_0_74365bbd25893b94687eb69c43261911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу рассказал, сколько женщин-военных участвует в спецоперации

Шойгу заявил, что в спецоперации на Украине участвуют около 1100 женщин-военнослужащих

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. В специальной военной операции участвуют 1,1 тысячи женщин-военнослужащих, каждая третья из них получила госнаграды, заявил во вторник глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
"На сегодняшний день тысяча сто женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ. Он выразил благодарность всем женщинам Армии России за добросовестную службу, профессиональный и ответственный подход к порученному делу, а также пожелал им "крепкого здоровья, весеннего настроения и семейного благополучия".
Накануне Международного женского дня министр обороны РФ выразил "искреннюю признательность нашим дорогим женщинам за их заботу, доброту, душевное тепло и стойкость в дни испытаний". По его словам, на профессиональном поприще женщины "в полной мере реализуют свои способности, являются активными участницами общественной и политической жизни страны".
Всего в рядах Вооруженных сил служат более 39 тысяч женщин, почти пять тысяч из них носят офицерские погоны, рассказал Шойгу.
Женя и Сергей
И ей он больше, чем жених. История одной любви в зоне СВО
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала