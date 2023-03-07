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Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв"
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 07.03.2023
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв"
Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ российскими танками Т-72БМ, Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:38
2023-03-07T10:38
2023-03-07T12:18
россия
вооруженные силы украины
т-72б3м
т-90м
т-90
безопасность
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ российскими танками Т-72БМ, Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". В ролике показано, как боевые машины выезжают на рубежи и ведут огонь по противнику.Также можно увидеть работу экипажа. При выполнении боевых задач разведчик, корректировавший стрельбу, оказался под минометным обстрелом, но продолжил работу. Более того, он смог вычислить и передать танкистам координаты орудий, из которых подразделения ВСУ вели огонь.В результате батарея противника была полностью уничтожена, заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20230224/unichtozhenie-1854129318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа танков Т-72 и новейших Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Работа танков Т-72 и новейших Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
2023-03-07T10:38
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, т-72б3м, т-90м, т-90, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М, Т-90М, Т-90, Безопасность
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв"
Минобороны показало уничтожение танками Т-90М "Прорыв" позиций войск Украины