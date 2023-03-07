Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 07.03.2023 (обновлено: 12:18 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856295135.html
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв"
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 07.03.2023
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв"
Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ российскими танками Т-72БМ, Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:38
2023-03-07T12:18
россия
вооруженные силы украины
т-72б3м
т-90м
т-90
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856303519_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad1a7aed2cc0518e4a33841617d9c960.png
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ российскими танками Т-72БМ, Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". В ролике показано, как боевые машины выезжают на рубежи и ведут огонь по противнику.Также можно увидеть работу экипажа. При выполнении боевых задач разведчик, корректировавший стрельбу, оказался под минометным обстрелом, но продолжил работу. Более того, он смог вычислить и передать танкистам координаты орудий, из которых подразделения ВСУ вели огонь.В результате батарея противника была полностью уничтожена, заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20230224/unichtozhenie-1854129318.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа танков Т-72 и новейших Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Работа танков Т-72 и новейших Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
2023-03-07T10:38
true
PT2M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856303519_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b517fb2b7974040c2905664180c0ddf9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, т-72б3м, т-90м, т-90, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М, Т-90М, Т-90, Безопасность
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв"

Минобороны показало уничтожение танками Т-90М "Прорыв" позиций войск Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ российскими танками Т-72БМ, Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв".
В ролике показано, как боевые машины выезжают на рубежи и ведут огонь по противнику.
Также можно увидеть работу экипажа.
«
"Для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-90 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. В первую очередь огнем из 125-миллиметровых пушек наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника", — рассказали в ведомстве.
При выполнении боевых задач разведчик, корректировавший стрельбу, оказался под минометным обстрелом, но продолжил работу. Более того, он смог вычислить и передать танкистам координаты орудий, из которых подразделения ВСУ вели огонь.
В результате батарея противника была полностью уничтожена, заключили в Минобороны.
Кадры уничтожения позиций украинских войск в ЛНР
Кадыров показал кадры уничтожения позиций украинских войск в ЛНР
24 февраля, 14:31
 
РоссияВооруженные силы УкраиныТ-72Б3МТ-90МТ-90Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала