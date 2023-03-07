https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856295135.html

Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв"

Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 07.03.2023

Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв"

Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ российскими танками Т-72БМ, Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:38

2023-03-07T10:38

2023-03-07T12:18

россия

вооруженные силы украины

т-72б3м

т-90м

т-90

безопасность

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ российскими танками Т-72БМ, Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". В ролике показано, как боевые машины выезжают на рубежи и ведут огонь по противнику.Также можно увидеть работу экипажа. При выполнении боевых задач разведчик, корректировавший стрельбу, оказался под минометным обстрелом, но продолжил работу. Более того, он смог вычислить и передать танкистам координаты орудий, из которых подразделения ВСУ вели огонь.В результате батарея противника была полностью уничтожена, заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20230224/unichtozhenie-1854129318.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа танков Т-72 и новейших Т-90М "Прорыв" в зоне СВО Работа танков Т-72 и новейших Т-90М "Прорыв" в зоне СВО 2023-03-07T10:38 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, т-72б3м, т-90м, т-90, безопасность