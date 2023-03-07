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Соцпаспорт семей мобилизованных должен быть электронным, заявил Никитин - РИА Новости, 07.03.2023
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11:18 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/sotspasport-1856314492.html
Соцпаспорт семей мобилизованных должен быть электронным, заявил Никитин
Соцпаспорт семей мобилизованных должен быть электронным, заявил Никитин - РИА Новости, 07.03.2023
Соцпаспорт семей мобилизованных должен быть электронным, заявил Никитин
Социальный паспорт семьи мобилизованного должен быть в электронном виде и иметь единую форму, сообщил РИА Новости руководитель комиссии Госсовета по социальной... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:18
2023-03-07T11:18
специальная военная операция на украине
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мар – РИА Новости. Социальный паспорт семьи мобилизованного должен быть в электронном виде и иметь единую форму, сообщил РИА Новости руководитель комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Президент России Владимир Путин предложил распространить на всю страну идею создать социальные паспорта, в которых бы учитывались нужды семей мобилизованных. Об этом он заявил в понедельник, 6 марта, во время встречи по видеосвязи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Как пояснил Никитин, в Новгородской области такие паспорта уже созданы по каждой семье мобилизованных и добровольцев. Потому что важно, чтобы помощь оказывалась адресно, исходя из конкретной жизненной ситуации и потребностей родственников – супругов, детей и родителей. Никитин считает, что для удобства граждан паспорт семьи мобилизованного должен быть электронным, и в Новгородской области такая работа уже идет. "Необходимо предусмотреть электронное взаимодействие между органами соцзащиты регионов, военкоматами и комитетами ЗАГС для обмена информацией об участниках СВО и их семьях. Унифицировать содержательную часть паспорта: с указанием биометрических данных, места и даты рождения, состава семьи - родители, дети, в том числе информация о детях от предыдущих браков, Это позволит наладить работу регионов более качественно. Единая форма соцпаспорта, конечно, была бы идеальным вариантом", - рассказал Никитин. Он уточнил, что уже в марте комиссия Госсовета по социальной политике рассмотрит этот вопрос. Никитин сообщил, что для удобства жителей в регионе создан центр скорой социальной помощи. Туда можно обратиться за консультацией, юридической или психологической помощью, оформлением мер социальной поддержки. По указу губернатора Новгородской области, семьи участников спецоперации могут рассчитывать на 27 мер поддержки. С каждой семьей в индивидуальном порядке работает куратор – соцработник, который не только оформляет паспорт семьи и помогает получить соцпомощь, но и следит за тем, чтобы она предоставлялась семье в полном объеме и своевременно.
https://ria.ru/20230302/svo-1855483089.html
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новгородская область, россия, андрей никитин (политик)
Специальная военная операция на Украине, Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик)
Соцпаспорт семей мобилизованных должен быть электронным, заявил Никитин

Глава комиссии Госсовета Никитин: соцпаспорт семей мобилизованных должен быть электронным

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мар – РИА Новости. Социальный паспорт семьи мобилизованного должен быть в электронном виде и иметь единую форму, сообщил РИА Новости руководитель комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Президент России Владимир Путин предложил распространить на всю страну идею создать социальные паспорта, в которых бы учитывались нужды семей мобилизованных. Об этом он заявил в понедельник, 6 марта, во время встречи по видеосвязи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Как пояснил Никитин, в Новгородской области такие паспорта уже созданы по каждой семье мобилизованных и добровольцев. Потому что важно, чтобы помощь оказывалась адресно, исходя из конкретной жизненной ситуации и потребностей родственников – супругов, детей и родителей.
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Никитин считает, что для удобства граждан паспорт семьи мобилизованного должен быть электронным, и в Новгородской области такая работа уже идет.
"Необходимо предусмотреть электронное взаимодействие между органами соцзащиты регионов, военкоматами и комитетами ЗАГС для обмена информацией об участниках СВО и их семьях. Унифицировать содержательную часть паспорта: с указанием биометрических данных, места и даты рождения, состава семьи - родители, дети, в том числе информация о детях от предыдущих браков, Это позволит наладить работу регионов более качественно. Единая форма соцпаспорта, конечно, была бы идеальным вариантом", - рассказал Никитин.
Он уточнил, что уже в марте комиссия Госсовета по социальной политике рассмотрит этот вопрос.
Никитин сообщил, что для удобства жителей в регионе создан центр скорой социальной помощи. Туда можно обратиться за консультацией, юридической или психологической помощью, оформлением мер социальной поддержки. По указу губернатора Новгородской области, семьи участников спецоперации могут рассчитывать на 27 мер поддержки. С каждой семьей в индивидуальном порядке работает куратор – соцработник, который не только оформляет паспорт семьи и помогает получить соцпомощь, но и следит за тем, чтобы она предоставлялась семье в полном объеме и своевременно.
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Специальная военная операция на УкраинеНовгородская областьРоссияАндрей Никитин (политик)
 
 
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