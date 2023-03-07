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Потерявшемуся в петербургском метро рыжему псу Филе нашли хозяев - РИА Новости, 07.03.2023
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13:36 07.03.2023 (обновлено: 14:11 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/sobaka-1856374570.html
Потерявшемуся в петербургском метро рыжему псу Филе нашли хозяев
Потерявшемуся в петербургском метро рыжему псу Филе нашли хозяев - РИА Новости, 07.03.2023
Потерявшемуся в петербургском метро рыжему псу Филе нашли хозяев
Потерявшемуся рыжему псу Филе нашли хозяев, сообщил "Петербургский метрополитен" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:36
2023-03-07T14:11
хорошие новости
общество
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Потерявшемуся рыжему псу Филе нашли хозяев, сообщил "Петербургский метрополитен" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По словам куратора собаки Татьяны, теперь на одно счастливое животное стало больше."И это уже не рыжий пес с печальными глазами, который ждал кого-то в метро, а рыжий Филя, который улыбается — это так видно на фотографиях", — отметила она.В начале января рыжий пес в утренний час пик пришел на станцию метро "Купчино" в Петербурге. Сотрудники метрополитена надеялись, что найдется хозяин собаки.
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общество, гуп "петербургский метрополитен", санкт-петербург
Хорошие новости, Общество, ГУП "Петербургский метрополитен", Санкт-Петербург
Потерявшемуся в петербургском метро рыжему псу Филе нашли хозяев

Найденный в январе в петербургском метро рыжий пес Филя отправился в новую семью

© Фото : Петербургское метро/ВКонтактеНайденный в январе в петербургском метро рыжий пес Филя
Найденный в январе в петербургском метро рыжий пес Филя - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : Петербургское метро/ВКонтакте
Найденный в январе в петербургском метро рыжий пес Филя
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Потерявшемуся рыжему псу Филе нашли хозяев, сообщил "Петербургский метрополитен" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«

"Дорогие пассажиры, у нас отличная новость: Филя уехал в семью! Пост о Филе ребята увидели на официальной странице метрополитена и сразу же позвонили. В воскресенье приехали знакомиться всей семьей и уехали вместе с нашим Филей. Теперь это их Филя! Семья очень замечательная!" — указано в публикации.

По словам куратора собаки Татьяны, теперь на одно счастливое животное стало больше.
"И это уже не рыжий пес с печальными глазами, который ждал кого-то в метро, а рыжий Филя, который улыбается — это так видно на фотографиях", — отметила она.
В начале января рыжий пес в утренний час пик пришел на станцию метро "Купчино" в Петербурге. Сотрудники метрополитена надеялись, что найдется хозяин собаки.
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Хорошие новостиОбществоГУП "Петербургский метрополитен"Санкт-Петербург
 
 
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