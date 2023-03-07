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Потерявшемуся в петербургском метро рыжему псу Филе нашли хозяев
Потерявшемуся в петербургском метро рыжему псу Филе нашли хозяев - РИА Новости, 07.03.2023
Потерявшемуся в петербургском метро рыжему псу Филе нашли хозяев
Потерявшемуся рыжему псу Филе нашли хозяев, сообщил "Петербургский метрополитен" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:36
2023-03-07T13:36
2023-03-07T14:11
хорошие новости
общество
гуп "петербургский метрополитен"
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Потерявшемуся рыжему псу Филе нашли хозяев, сообщил "Петербургский метрополитен" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По словам куратора собаки Татьяны, теперь на одно счастливое животное стало больше."И это уже не рыжий пес с печальными глазами, который ждал кого-то в метро, а рыжий Филя, который улыбается — это так видно на фотографиях", — отметила она.В начале января рыжий пес в утренний час пик пришел на станцию метро "Купчино" в Петербурге. Сотрудники метрополитена надеялись, что найдется хозяин собаки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, гуп "петербургский метрополитен", санкт-петербург
Хорошие новости, Общество, ГУП "Петербургский метрополитен", Санкт-Петербург
Потерявшемуся в петербургском метро рыжему псу Филе нашли хозяев
Найденный в январе в петербургском метро рыжий пес Филя отправился в новую семью