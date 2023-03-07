https://ria.ru/20230307/sobaka-1856374570.html

Потерявшемуся в петербургском метро рыжему псу Филе нашли хозяев

Потерявшемуся в петербургском метро рыжему псу Филе нашли хозяев - РИА Новости, 07.03.2023

Потерявшемуся в петербургском метро рыжему псу Филе нашли хозяев

Потерявшемуся рыжему псу Филе нашли хозяев, сообщил "Петербургский метрополитен" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:36

2023-03-07T13:36

2023-03-07T14:11

хорошие новости

общество

гуп "петербургский метрополитен"

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Потерявшемуся рыжему псу Филе нашли хозяев, сообщил "Петербургский метрополитен" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По словам куратора собаки Татьяны, теперь на одно счастливое животное стало больше."И это уже не рыжий пес с печальными глазами, который ждал кого-то в метро, а рыжий Филя, который улыбается — это так видно на фотографиях", — отметила она.В начале января рыжий пес в утренний час пик пришел на станцию метро "Купчино" в Петербурге. Сотрудники метрополитена надеялись, что найдется хозяин собаки.

https://ria.ru/20230218/sobaka-1852820786.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, гуп "петербургский метрополитен", санкт-петербург