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Песков не стал комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина - РИА Новости, 07.03.2023
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13:58 07.03.2023 (обновлено: 14:01 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/si-1856381896.html
Песков не стал комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина
Песков не стал комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина - РИА Новости, 07.03.2023
Песков не стал комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина
В Кремле заявили, что по дате визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина пока нечего сообщить, а все визиты зарубежных гостей анонсируются своевременно. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:58
2023-03-07T14:01
си цзиньпин
политика
россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Кремле заявили, что по дате визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина пока нечего сообщить, а все визиты зарубежных гостей анонсируются своевременно."Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной дате визита в РФ председателя КНР 21 марта.
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си цзиньпин, политика, россия, китай, дмитрий песков
Си Цзиньпин, Политика, Россия, Китай, Дмитрий Песков
Песков не стал комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина

Песков заявил, что ему пока нечего сказать о дате предстоящего визита Си Цзиньпина

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Кремле заявили, что по дате визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина пока нечего сообщить, а все визиты зарубежных гостей анонсируются своевременно.
"Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной дате визита в РФ председателя КНР 21 марта.
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