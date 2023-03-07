https://ria.ru/20230307/si-1856381896.html

Песков не стал комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина

Песков не стал комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина - РИА Новости, 07.03.2023

Песков не стал комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина

В Кремле заявили, что по дате визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина пока нечего сообщить, а все визиты зарубежных гостей анонсируются своевременно. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:58

2023-03-07T13:58

2023-03-07T14:01

си цзиньпин

политика

россия

китай

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Кремле заявили, что по дате визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина пока нечего сообщить, а все визиты зарубежных гостей анонсируются своевременно."Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной дате визита в РФ председателя КНР 21 марта.

https://ria.ru/20230222/si-1853722537.html

россия

китай

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Кирилл Волков

си цзиньпин, политика, россия, китай, дмитрий песков