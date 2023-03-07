https://ria.ru/20230307/si-1856381896.html
Песков не стал комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина
Песков не стал комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина - РИА Новости, 07.03.2023
Песков не стал комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина
В Кремле заявили, что по дате визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина пока нечего сообщить, а все визиты зарубежных гостей анонсируются своевременно. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:58
2023-03-07T13:58
2023-03-07T14:01
си цзиньпин
политика
россия
китай
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839662981_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_9e869a10f07451b990e5314090eae392.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Кремле заявили, что по дате визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина пока нечего сообщить, а все визиты зарубежных гостей анонсируются своевременно."Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной дате визита в РФ председателя КНР 21 марта.
https://ria.ru/20230222/si-1853722537.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839662981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d2649cbabba3108273b5aa27fbdcef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, политика, россия, китай, дмитрий песков
Си Цзиньпин, Политика, Россия, Китай, Дмитрий Песков
Песков не стал комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина
Песков заявил, что ему пока нечего сказать о дате предстоящего визита Си Цзиньпина