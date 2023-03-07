https://ria.ru/20230307/shoygu-1856356953.html

Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях

Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях - РИА Новости, 07.03.2023

Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях

В результате наступления российских войск за последнее время были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка, заявил министр... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:54

2023-03-07T12:54

2023-03-07T12:54

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

вооруженные силы рф

украина

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В результате наступления российских войск за последнее время были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка, заявил министр обороны Сергей Шойгу. "В результате наступательных действий наших войск на донецком и купянском направлениях освобождены населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856352065.html

украина

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей шойгу, вооруженные силы рф, украина, россия