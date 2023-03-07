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Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/shoygu-1856356953.html
Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях
Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях - РИА Новости, 07.03.2023
Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях
В результате наступления российских войск за последнее время были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка, заявил министр... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:54
2023-03-07T12:54
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы рф
украина
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В результате наступления российских войск за последнее время были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка, заявил министр обороны Сергей Шойгу. "В результате наступательных действий наших войск на донецком и купянском направлениях освобождены населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856352065.html
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сергей шойгу, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях

Шойгу рассказал об успехах российских военных на Донецком и Купянском направлениях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В результате наступления российских войск за последнее время были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"В результате наступательных действий наших войск на донецком и купянском направлениях освобождены населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
САУ Мста-С на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Кремль оценил предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло
Вчера, 12:47
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВооруженные силы РФУкраинаРоссия
 
 
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