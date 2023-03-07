https://ria.ru/20230307/shoygu-1856356953.html
Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях
Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях - РИА Новости, 07.03.2023
Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях
В результате наступления российских войск за последнее время были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка, заявил министр... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:54
2023-03-07T12:54
2023-03-07T12:54
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы рф
украина
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В результате наступления российских войск за последнее время были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка, заявил министр обороны Сергей Шойгу. "В результате наступательных действий наших войск на донецком и купянском направлениях освобождены населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856352065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей шойгу, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях
Шойгу рассказал об успехах российских военных на Донецком и Купянском направлениях