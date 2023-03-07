https://ria.ru/20230307/rosfinmonitoring-1856266057.html
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых финансовых площадок
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых финансовых площадок - РИА Новости, 07.03.2023
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых финансовых площадок
Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T05:36
2023-03-07T05:36
2023-03-07T11:17
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856223930_0:24:1179:687_1920x0_80_0_0_8ab3f7fbe26bf727c95a6d5eceb99849.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Негляд добавил, что было возбуждено около 100 уголовных дел, в том числе в отношении организаторов, заказчиков, технических участников преступной деятельности. "Уже возмещено в бюджет около 4,2 миллиарда рублей по этим делам", - отметил замдиректора Росфинмониторинга. При этом, как обратил внимание Негляд, растет и стоимость такого рода услуг. "Маржинальность криминального бизнеса всегда выше законного. Одной из задач нашей антиотмывочной системы - ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ред.) кстати тоже говорит об этом в своих стандартах - сделать преступление невыгодным экономически. Блокировать, замораживать, изымать преступные активы, не давая возможности отмыть их и использовать", - добавил он. "Меры, которые принимаются совместно с правоохранительными органами, привели к тому, что жизненный цикл теневой площадки сокращается. Сейчас это год-полтора, до этого было – 2,5-3 года. Оборот или масштаб тоже сокращается: до полутора миллиардов рублей – раньше было почти вдвое больше", - заключил Негляд. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230307/rosfinmonitoring-1856263738.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856223930_0:0:1048:786_1920x0_80_0_0_82b27551f74afcdbee354061293035aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Экономика
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых финансовых площадок
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл теневые финплощадки объемом свыше 21 миллиарда рублей
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
«
"В прошлом году Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами ликвидировал восемь теневых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей. Это площадки по предоставлению профессиональных услуг по обналичке, переводу за рубеж и так далее", - сказал он.
Негляд добавил, что было возбуждено около 100 уголовных дел, в том числе в отношении организаторов, заказчиков, технических участников преступной деятельности. "Уже возмещено в бюджет около 4,2 миллиарда рублей по этим делам", - отметил замдиректора Росфинмониторинга.
При этом, как обратил внимание Негляд, растет и стоимость такого рода услуг. "Маржинальность криминального бизнеса всегда выше законного. Одной из задач нашей антиотмывочной системы - ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ред.) кстати тоже говорит об этом в своих стандартах - сделать преступление невыгодным экономически. Блокировать, замораживать, изымать преступные активы, не давая возможности отмыть их и использовать", - добавил он.
"Меры, которые принимаются совместно с правоохранительными органами, привели к тому, что жизненный цикл теневой площадки сокращается. Сейчас это год-полтора, до этого было – 2,5-3 года. Оборот или масштаб тоже сокращается: до полутора миллиардов рублей – раньше было почти вдвое больше", - заключил Негляд.
Росфинмониторинг назвал популярные для отмывания преступных средств страны