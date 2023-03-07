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Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых финансовых площадок - РИА Новости, 07.03.2023
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05:36 07.03.2023 (обновлено: 11:17 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/rosfinmonitoring-1856266057.html
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых финансовых площадок
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых финансовых площадок - РИА Новости, 07.03.2023
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых финансовых площадок
Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T05:36
2023-03-07T11:17
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Негляд добавил, что было возбуждено около 100 уголовных дел, в том числе в отношении организаторов, заказчиков, технических участников преступной деятельности. "Уже возмещено в бюджет около 4,2 миллиарда рублей по этим делам", - отметил замдиректора Росфинмониторинга. При этом, как обратил внимание Негляд, растет и стоимость такого рода услуг. "Маржинальность криминального бизнеса всегда выше законного. Одной из задач нашей антиотмывочной системы - ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ред.) кстати тоже говорит об этом в своих стандартах - сделать преступление невыгодным экономически. Блокировать, замораживать, изымать преступные активы, не давая возможности отмыть их и использовать", - добавил он. "Меры, которые принимаются совместно с правоохранительными органами, привели к тому, что жизненный цикл теневой площадки сокращается. Сейчас это год-полтора, до этого было – 2,5-3 года. Оборот или масштаб тоже сокращается: до полутора миллиардов рублей – раньше было почти вдвое больше", - заключил Негляд. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230307/rosfinmonitoring-1856263738.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Экономика
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых финансовых площадок

Росфинмониторинг в 2022 году закрыл теневые финплощадки объемом свыше 21 миллиарда рублей

© Фото : РосфинмониторингСтатс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд
Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : Росфинмониторинг
Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
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"В прошлом году Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами ликвидировал восемь теневых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей. Это площадки по предоставлению профессиональных услуг по обналичке, переводу за рубеж и так далее", - сказал он.
Негляд добавил, что было возбуждено около 100 уголовных дел, в том числе в отношении организаторов, заказчиков, технических участников преступной деятельности. "Уже возмещено в бюджет около 4,2 миллиарда рублей по этим делам", - отметил замдиректора Росфинмониторинга.
При этом, как обратил внимание Негляд, растет и стоимость такого рода услуг. "Маржинальность криминального бизнеса всегда выше законного. Одной из задач нашей антиотмывочной системы - ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ред.) кстати тоже говорит об этом в своих стандартах - сделать преступление невыгодным экономически. Блокировать, замораживать, изымать преступные активы, не давая возможности отмыть их и использовать", - добавил он.
"Меры, которые принимаются совместно с правоохранительными органами, привели к тому, что жизненный цикл теневой площадки сокращается. Сейчас это год-полтора, до этого было – 2,5-3 года. Оборот или масштаб тоже сокращается: до полутора миллиардов рублей – раньше было почти вдвое больше", - заключил Негляд.
Читайте полный текст интервью >>
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Экономика
 
 
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