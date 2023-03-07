https://ria.ru/20230307/rosfinmonitoring-1856266057.html

Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых финансовых площадок

Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых финансовых площадок - РИА Новости, 07.03.2023

Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых финансовых площадок

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T05:36

2023-03-07T05:36

2023-03-07T11:17

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

экономика

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Негляд добавил, что было возбуждено около 100 уголовных дел, в том числе в отношении организаторов, заказчиков, технических участников преступной деятельности. "Уже возмещено в бюджет около 4,2 миллиарда рублей по этим делам", - отметил замдиректора Росфинмониторинга. При этом, как обратил внимание Негляд, растет и стоимость такого рода услуг. "Маржинальность криминального бизнеса всегда выше законного. Одной из задач нашей антиотмывочной системы - ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ред.) кстати тоже говорит об этом в своих стандартах - сделать преступление невыгодным экономически. Блокировать, замораживать, изымать преступные активы, не давая возможности отмыть их и использовать", - добавил он. "Меры, которые принимаются совместно с правоохранительными органами, привели к тому, что жизненный цикл теневой площадки сокращается. Сейчас это год-полтора, до этого было – 2,5-3 года. Оборот или масштаб тоже сокращается: до полутора миллиардов рублей – раньше было почти вдвое больше", - заключил Негляд. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230307/rosfinmonitoring-1856263738.html

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика