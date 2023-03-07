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Герман Негляд: без России ФАТФ не сможет претендовать на глобальность

Герман Негляд: без России ФАТФ не сможет претендовать на глобальность - РИА Новости, 07.03.2023

Герман Негляд: без России ФАТФ не сможет претендовать на глобальность

В решении о приостановлении членства России в ФАТФ политика взяла верх над профессионализмом. Но исключение одной из стран "двадцатки" из профессионального... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:00

2023-03-07T11:00

2023-03-07T11:00

экономика

россия

украина

сша

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

генеральная ассамблея оон

оон

интервью

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В решении о приостановлении членства России в ФАТФ политика взяла верх над профессионализмом. Но исключение одной из стран "двадцатки" из профессионального диалога финансовых разведок никому, кроме преступников, пользы не принесет. О последствиях такого решения для других стран, о самых распространенных схемах мошенников, теневых площадках и о главных задачах антиотмывочной системы рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Беседовали Анна Куденко и Мила Кузьмич.— Недавно было приостановлено членство России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ – ред.). К каким последствиям это может привести, насколько важно для страны состоять в этой организации?— Действительно, к сожалению, 24 февраля ФАТФ приняла политизированное решение о временном приостановлении членства нашей страны. В первую очередь последствия решения связаны с ограничениями прав нашей делегации в этой организации: это вопросы участия в мероприятиях, доступа к материалам, возможность комментирования внутренних документов, переписка и тому подобное. Мы остаемся членами ФАТФ, но членство временно приостановлено.Отдельно подчеркну, что никаких ограничений это решение для деятельности наших финансовых институтов, для деятельности бизнеса, физических и юридических лиц, в том числе за рубежом, не влечет. И также это решение не налагает никаких обязанностей на иностранные финансовые структуры и другие страны в целом во взаимодействии с российским бизнесом, нашими юридическими и физическими лицами.— Звучали инициативы и полностью исключить Россию из ФАТФ. Это возможно?— С такой инициативой в публичной плоскости выходили отдельные должностные лица Украины. Но Украина не является членом ФАТФ и не вправе выдвигать подобные предложения. Внутри организации инициатив по исключению России не озвучивалось.— А чья инициатива была приостановить наше членство? И с чем это связано, были представлены какие-то объяснения или требования?— Это была инициатива одного из членов ФАТФ, одной из недружественных стран. В обоснование были представлены результаты голосования по принятой Генассамблеей ООН резолюции от октября 2022 года, где рассматривался вопрос присоединения Россией в результате референдума новых регионов.Хотя резолюция сама по себе – это не обязательный документ, и затрагиваемый вопрос не касается вопросов мандата ФАТФ. Например, против российского проекта резолюции ГА ООН от 12 ноября 2022 года о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими подобными практиками проголосовало только две страны в мире: США и Украина. Но никто членство США в ФАТФ в связи с этим не приостанавливает.Конечно, это решение политизированное. На наш взгляд, оснований для приостановки членства, то есть нарушения нами мандата, нет. Вопросов непосредственно к нашей антиотмывочной системе, претензий или каких-то недостатков не было.— Зачем России в принципе это членство? Ведь далеко не все страны являются членами ФАТФ, многие – просто соблюдают ее требования.— Из более чем 200 стран мира 36 представлены в ФАТФ, остальные входят в глобальную сеть и являются членами той или иной региональной группы.ФАТФ обобщает лучшие мировые практики и стандарты в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Членство в группе позволяет нам участвовать в обсуждении этих стандартов на этапе разработки, в принятии решений, делиться своим лучшим национальным опытом, работать над совместными проектами.На площадке организации шел неполитизированный обмен мнениями, она всегда была технической – и это приносило пользу, в том числе и нашей антиотмывочной системе. Мы обогащали свои знания, делились своим опытом.— Но сама организация, другие страны тоже, наверное, что-то потеряют от отсутствия на этой площадке России?— Да, ведь отсутствие деполитизированного, профессионального диалога по вопросам борьбы с экономической преступностью, которая сейчас во многом транснациональна, никому не пойдет на пользу. Без вовлечения России с ее крупной экономикой и развитой финансовой системой, члена "большой двадцатки", ФАТФ очевидно не сможет претендовать на глобальность своих усилий.Игнорировать такую страну как Россия просто не получится, как бы этого кому-то и не хотелось. Мы могли бы продолжать предоставлять свою экспертизу проектируемых стандартов в проектах ФАТФ, экспертов для участия в оценках других стран – членов ФАТФ. Так, в свое время именно Россия инициировала в ФАТФ проект об исследовании методов финансирования ИГИЛ*, Аль-Каиды* и аффилированных им организаций.Но, к сожалению, политика временно взяла верх над техническим подходом к работе Группы.— А могут за этим последовать более жесткие меры? Например, включение России в "черный список" ФАТФ?— Внесение стран в санкционные списки – "черные" или "серые" – осуществляется применительно к тем юрисдикциям, которые имеют стратегические недостатки в своих системах противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и не предпринимают достаточных усилий по их исправлению.Нужно сказать, что Российская Федерация имеет развитую "антиотмывочную" систему, одну из наиболее эффективных. Это подтверждено оценкой самой ФАТФ, которая завершилась в 2019 году. Поэтому "найти" наличие у России стратегических недостатков сейчас для ФАТФ означало бы опровергнуть выводы собственного отчета.Более того, у нас есть лучшие практики, которые могут быть использованы и используются другими странами. Например, сама ФАТФ в своих документах положительно отмечала российский проект "Личный кабинет" для взаимодействия финансовой разведки и организаций финансового рынка.— С тех пор, как в 2019 году российская антиотмывочная система получила высокие оценки ФАТФ, ничего не изменилось?— Изменилось, на наш взгляд, только в лучшую сторону. Мы с тех пор продолжали совершенствовать нашу систему, в том числе, учитывая те рекомендации, которые по итогам этой оценки мы получили.Так, мы повысили оперативность замораживания активов лиц, включенных в международные антитеррористические списки, урегулировали обязанности российских управляющих иностранных трастов, усилили прозрачность деятельности иностранных юридических лиц в нашей юрисдикции, на законодательном уровне закрепили принципы риск-ориентированного надзора в антиотмывочной сфере, а также обязанности финансовых организаций при взаимодействии с клиентами применять схожий риск-ориентированный подход, и многое другое.— Приостановка членства – временное решение. Возможно возвращение России на площадку?— Это решение будет обсуждаться каждую пленарную сессию на предмет его возможной отмены либо изменения, сессия проходит три раза в год: июнь, октябрь и февраль.— А мы сами можем что-то предпринять?— Мы считаем, что лучшей ответной мерой может быть наша эффективная неполитизированная техническая работа по совершенствованию нашей собственной национальной системы на благо нашей страны. В том числе во взаимодействии с дружественными юрисдикциями и площадками, которые сохраняют ответственный деполитизированный подход в вопросах борьбы с преступностью.— А вне площадки ФАТФ идет нормальное сотрудничество с другими странами? Или вы чувствуете какие-то попытки изолировать Россию, вытолкнуть ее в "серую зону"?— Со стороны отдельных стран есть попытки политизации международных площадок, в том числе призванных бороться с трансграничным криминалом. Но большинство стран на наш взгляд трезво оценивают ситуацию и понимают, что сейчас мир и финансовая система настолько взаимосвязаны, что невозможно противостоять транснациональной преступности в одиночку.Очевидно, что такая изоляция повлечет ущерб, в том числе и для всего мира, в части обеспечения безопасности. Мы со своей стороны продолжаем сотрудничество с другими странами. По линии финансовой разведки сейчас это около 75 стран.— Это двустороннее сотрудничество?— Да. Обмениваемся информацией по различным преступлениям. Например, в прошлом году проведено более 900 международных финансовых расследований. Это различные страны мира: в ряде расследований участвовали пять, иногда десять или даже большее количество государств.Расследования касались вопросов финансирования терроризма, деятельности международных террористических организаций, трансграничной торговли наркотическими средствами, психотропными веществами, деятельности финансовых пирамид и других криминальных проявлений, когда преступники и потерпевшие находились в различных странах.Также проводим финансовые расследования фактов вывода преступных средств через криптовалютные биржи, хищения активов российских банков и по другим значимым преступлениям, совершаемым в том числе транснациональными преступными группами.— Есть страны, которые вообще не сотрудничают с вами?— К сожалению, ряд стран перешел к тактике игнорирования запросов Росфинмониторинга. Хотя эти запросы касаются в том числе преступников, которые в этих странах проживают. Или преступлений, которые совершены на их территории. То есть действуют, на наш взгляд, в ущерб безопасности своих же граждан, своих финансовых систем и вразрез с собственными же национальными интересами. Хотелось бы, чтоб общественность этих стран знала о такой практике своих уполномоченных органов, содержание которых она оплачивает из своих налогов.— Это в основном недружественные страны, которые против нас санкции вводят?— Да, в основном это страны Европы и Северной Америки, которые к нам относятся недоброжелательно. Кстати, такое поведение финансовых разведок этих стран говорит и о факте отсутствия у них автономии и операционной независимости. А это уже серьезная проблема нарушения международных стандартов, которую мы обязательно будем поднимать и на площадке ФАТФ, и на площадке группы "Эгмонт" (неформальное объединение финансовых разведок мира – ред.).— Канада включила Росфинмониторинг в санкционный список. Что это значит для вас?— Начну с того, что ряд стран действительно ввел такие односторонние меры, в том числе в отношении российских граждан, российских организаций, должностных лиц, и даже органов власти. Эти меры незаконны с точки зрения международного права и поэтому так нами и рассматриваются.Говорить о том, в чем причина, достаточно сложно. Но сам факт того, что эти меры "притянуты" к годовщине СВО, уже косвенно свидетельствует о том, что в основе их лежит только политика.Между тем в Канаде размещается штаб-квартира группы "Эгмонт". И, как известно, эти односторонние меры запрещают предоставление финансовых услуг соответствующим лицам и организациям со стороны финансовых институтов Канады.— То есть, Росфинмониторинг фактически не сможет иметь представителя в группе? Россия фактически отстранена решением одной страны?— Сейчас наш представитель уже откомандирован в Россию, но я не исключаю, что эти рестрикции могут быть использованы в дальнейшем для затруднения нашего участия в группе "Эгмонт".Но наше участие в группе не влечет необходимости туда ездить. Сейчас мы общаемся с финансовыми разведками по закрытому каналу.— Вы уже упомянули международные расследования. Насколько выросло за последнее время, по вашей оценке, число международных финансовых преступлений, мошенничеств?— Что касается мошенничества, то это действительно одно из серьезных доходообразующих преступлений, в том числе в России. Они занимают значительную долю как по количеству, так и по размеру преступного дохода.Так, в прошлом году активно совершались мошенничества с использованием электронных средств платежа. С одной стороны, наличие современных платежных систем — это безусловно удобно, это увеличение трансграничной торговли, появление новых технических устройств и возможностей быстрой оплаты. С другой стороны, простота использования привлекает внимание преступников, пытающихся путем обмана завладеть средствами граждан. Все эти обстоятельства повлекли увеличение числа мошенничеств, которые носят в том числе трансграничный характер.— А с учетом того, что взаимодействие между странами нарушено, число таких преступлений будет расти? Ведь, по сути, для них создаются благоприятные условия.— Думаю, что нарушение обмена информации повлечет вначале увеличение преступности в странах, игнорирующих наши запросы, а потом и иные негативные последствия, связанные общим повышением уровня преступности. Преступники быстро адаптируются к меняющимся условиям, находят слабое звено. И таким слабым звеном легко может стать такая не сотрудничающая страна.— Какие самые распространенные схемы у мошенников вы сейчас видите?— Основные схемы сейчас – это кредитное мошенничество, то есть получение займов, кредитов по подложным документам. Это хищение средств путем неисполнения договорных обязательств: заключается договор без намерения исполнения. Отмечается рост интернет-мошенничеств: это и прямое выманивание денег посредством звонка, и удаленное отключение онлайн-банкинга, либо создание сайтов-двойников официальных компаний, магазинов.Наблюдается мошенническая деятельность со стороны организованных преступных групп либо транснациональных сообществ псевдоброкеров, форекс-дилеров. Аферисты используют социальную инженерию, схему финансовых пирамид.В прошлом году Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами пресечена деятельность 11 финансовых пирамид. Возбуждено свыше 60 уголовных дел в отношении организаторов и участников, выявлены схемы легализации преступных доходов на сумму свыше 650 миллионов рублей и более 10 миллионов долларов.— То есть, развитие платежных систем, по сути, ведет к росту финансовых преступлений? А ведь несколько лет назад основой теневой экономики были именно наличные.— Думаю, с наличными было бы еще хуже. Надо признать, что доступность финансовых услуг у нас высокая, но это и влечет такие побочные последствия.— А с криптовалютой вы видите много мошеннических схем?— Есть такие, да. Но по сравнению с другими странами (например, США), у нас это не так распространено. Большинство таких схем связано с привлечением финансирования под так называемые стартапы, под новые виды крипотовалют. У нас это не настолько развито.— Мошенники сейчас стараются вывести все деньги за рубеж?— По итогам прошлого года значительно снизился объем сомнительных операций, которые связаны с выводом за рубеж. По сведениям Росфинмониторинга, общий объем подозрительного финансового потока, исходящего из России в иностранные государства, в прошлом году снизился примерно на треть по сравнению с 2021 годом.Финансовые потоки в мировой экономике перестраиваются, и преступники тоже ищут новые страны транзита, размещения преступного дохода.— В каких странах сейчас, по вашим данным, отмывается основной объем преступных средств, выведенных из России? Это офшоры?— До 2022 года – это были страны, известные своей привлекательностью для приобретения недвижимости, предметов роскоши и так далее. Это Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды, и ряд других, в том числе известные офшорные юрисдикции.— Это не они, случайно, сейчас отказались сотрудничать с нами, игнорируют ваши запросы?— В том числе. Хотя с Великобританией всегда было сложно взаимодействовать.— Ну может, и нам не нужно стараться? Может, стоит самим закрыться для всех, и стать таким офшором глобальным? Пустить сюда все капиталы и не задавать вопросов?— Быть серой зоной неправильно. В бизнесе должна быть здоровая конкуренция. Если мы допустим, что у нас не будет прозрачной финансовой сферы, если государство не будет бороться с теми, кто злоупотребляет правом, совершает финансовые преступления, то о конкуренции можно забыть. Потому что ни один добросовестный бизнесмен не сможет конкурировать с другим, который работает в серой зоне.Задача государства – выводить с рынка недобросовестных игроков. А без прозрачной для компетентных органов финансовой системы это сложно сделать.— Как обстоят дела с теневыми площадками в России? Какой объем теневых площадок вы зафиксировали за прошлый год и с начала 2023 года? Какие меры предпринимаются в связи с этим с вашей стороны?— В прошлом году Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами ликвидировали восемь теневых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей. Это площадки по предоставлению профессиональных услуг по обналичке, переводу за рубеж и так далее.Возбуждено около 100 уголовных дел, в том числе в отношении организаторов, заказчиков, технических участников. Уже возмещено в бюджет около 4,2 миллиарда рублей по этим делам.— А здесь происходят какие-то тенденции в последние годы?— Меры, которые принимаются совместно с правоохранительными органами, привели к тому, что жизненный цикл теневой площадки сокращается. Сейчас это год-полтора, до этого было 2,5-3 года. Оборот или масштаб тоже сокращается, до 1,5 миллиарда рублей, раньше было почти вдвое больше.— Ну, и стоимость, наверное, этих услуг растет?— Стоимость услуг тоже растет. Маржинальность криминального бизнеса всегда выше законного. Одна из задач нашей антиотмывочной системы – ФАТФ кстати тоже говорит об этом в своих стандартах – сделать преступление невыгодным экономически. Блокировать, замораживать, изымать преступные активы, не давая возможности отмыть их и использовать.— Какие меры предпринимаются по повышению финансовой грамотности и финансовой безопасности населения?— Росфинмониторинг совместно с Минобрнауки, Минпросвещения инициировал большой проект: в этом году уже в третий раз будет проводиться Международная олимпиада по финансовой безопасности. В прошлом году в тематическом уроке по финансовой безопасности, который проходил в рамках первого этапа Олимпиады, участвовало более двух миллионов школьников. В отборочном этапе состязались около 40 тысяч школьников и студентов. Финалистами стали 500 участников из 12 стран. Заключительный этап Олимпиады проходил в Сочи на базе федеральной территории "Сириус".Партнерами проекта выступают Центральный банк, Министерство финансов, вузы нашего международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, индустриальные партеры — это крупные банки, технологические компании, которые делятся своими решениями и подходами в области финансовой безопасности и финансовой грамотности.Таким образом мы пытаемся популяризировать финансово безопасный образ жизни у молодежи, которая как правило технологически продвинута. А через молодежь мы можем оказать положительное воздействие на их семьи, на старшее поколение, тиражировать модели финансово-безопасного поведения.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230213/fatf-1851810333.html

https://ria.ru/20230225/fatf-1854232856.html

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https://ria.ru/20230307/rosfinmonitoring-1856262786.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, украина, сша, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), генеральная ассамблея оон, оон, интервью