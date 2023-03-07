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Росфинмониторинг в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид - РИА Новости, 07.03.2023
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03:23 07.03.2023 (обновлено: 11:17 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/rosfinmonitoring-1856262786.html
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид - РИА Новости, 07.03.2023
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид
Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами пресек деятельность 11 финансовых пирамид в прошлом году в России, было возбуждено свыше 60 уголовных... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T03:23
2023-03-07T11:17
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами пресек деятельность 11 финансовых пирамид в прошлом году в России, было возбуждено свыше 60 уголовных дел против их организаторов и участников, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Замглавы Росфинмониторинга пояснил, что основные мошеннические схемы сейчас – это кредитное мошенничество, то есть получение займов, кредитов по подложным документам. Кроме того, это и хищение средств путем неисполнения договорных обязательств: заключается договор без намерения исполнения. "Отмечается рост интернет-мошенничеств: это и прямое выманивание денег посредством звонка, и удаленное отключение онлайн-банкинга, либо создание сайтов-двойников официальных компаний, магазинов", - добавил он. По его словам, в последнее время наблюдается мошенническая деятельность со стороны организованных преступных групп либо транснациональных сообществ псевдоброкеров, форекс-дилеров. Также аферисты используют социальную инженерию и схему финансовых пирамид. Кроме того, Росфинмониторинг также фиксирует наличие мошеннических схем с криптовалютой, однако по сравнению с другими странами (например, США), в России это не так распространено. "Большинство таких схем связано с привлечением финансирования под так называемые стартапы, под новые виды крипотовалют. У нас это не настолько развито", - поясняет Негляд. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, сша
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, США
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид

Росфинмониторинг с правоохранительными органами в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов в Москве
Сотрудник правоохранительных органов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник правоохранительных органов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами пресек деятельность 11 финансовых пирамид в прошлом году в России, было возбуждено свыше 60 уголовных дел против их организаторов и участников, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
«
"В прошлом году Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами пресечена деятельность 11 финансовых пирамид. Возбуждено свыше 60 уголовных дел в отношении организаторов и участников, выявлены схемы легализации преступных доходов на сумму свыше 650 миллионов рублей и более 10 миллионов долларов", - сказал он.
Замглавы Росфинмониторинга пояснил, что основные мошеннические схемы сейчас – это кредитное мошенничество, то есть получение займов, кредитов по подложным документам. Кроме того, это и хищение средств путем неисполнения договорных обязательств: заключается договор без намерения исполнения. "Отмечается рост интернет-мошенничеств: это и прямое выманивание денег посредством звонка, и удаленное отключение онлайн-банкинга, либо создание сайтов-двойников официальных компаний, магазинов", - добавил он.
По его словам, в последнее время наблюдается мошенническая деятельность со стороны организованных преступных групп либо транснациональных сообществ псевдоброкеров, форекс-дилеров. Также аферисты используют социальную инженерию и схему финансовых пирамид. Кроме того, Росфинмониторинг также фиксирует наличие мошеннических схем с криптовалютой, однако по сравнению с другими странами (например, США), в России это не так распространено.
"Большинство таких схем связано с привлечением финансирования под так называемые стартапы, под новые виды крипотовалют. У нас это не настолько развито", - поясняет Негляд.
Читайте полный текст интервью >>
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияСША
 
 
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