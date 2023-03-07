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В Париже протестующие бросают в полицию зажигательные смеси - РИА Новости, 07.03.2023
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19:08 07.03.2023 (обновлено: 20:52 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/protesty-1856486103.html
В Париже протестующие бросают в полицию зажигательные смеси
В Париже протестующие бросают в полицию зажигательные смеси - РИА Новости, 07.03.2023
В Париже протестующие бросают в полицию зажигательные смеси
На демонстрации против пенсионной реформы в Париже началась драка радикалов black bloc с полицией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:08
2023-03-07T20:52
в мире
париж
франция
протесты
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ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. На демонстрации против пенсионной реформы в Париже началась драка радикалов black bloc с полицией, передает корреспондент РИА Новости.Радикалы начали дробить асфальтовое покрытие и брусчатку и забрасывать полицию камнями. В стражей правопорядка летят петарды, зажигательные смеси, доски от строительных лесов, стеклянные бутылки. Радикалы разбивают остановки и витрины, выкорчевывают ограждения цветочных клумб и дорожные знаки. Они также активно разбрасывают шумовые гранаты и фаеры. Несколько человек получили ранения, медики оказывают им помощь. Полиция несколько раз применяла слезоточивый газ, однако ей не удаётся остановить несколько сотен орудующих на манифестации радикалов.В Париже проходит шестая с начала года демонстрация против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, на акции собрались десятки тысяч человек.Несколько колонн демонстрантов с флагами ведущих французских профсоюзов - CFDT, CGT, FO, Unsa, Solidaires и других – начали шествие с бульвара Распай в 6-ом округе Парижа в направлении площади Италии. Они движутся за фургонами, с которых активисты в мегафоны скандируют различные лозунги: "Забастовка, блокировка, Макрон, убирайся!", "Мы боролись и будем бороться за пенсию в 60 лет!", "Макрон, это война!".По оценке корреспондента РИА Новости, в акции участвуют несколько десятков тысяч человек.
https://ria.ru/20230307/protesty-1856455373.html
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Столкновения с полицией на акции против пенсионной реформы в Париже
Ожесточенные столкновения начались на акции против пенсионной реформы в Париже, радикалы начали дробить асфальтовое покрытие и брусчатку и забрасывать полицию камнями и зажигательными смесями.
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в мире, париж, франция, протесты
В мире, Париж, Франция, Протесты
В Париже протестующие бросают в полицию зажигательные смеси

На демонстрации против пенсионной реформы в Париже началась драка радикалов с полицией

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. На демонстрации против пенсионной реформы в Париже началась драка радикалов black bloc с полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Радикалы начали дробить асфальтовое покрытие и брусчатку и забрасывать полицию камнями. В стражей правопорядка летят петарды, зажигательные смеси, доски от строительных лесов, стеклянные бутылки. Радикалы разбивают остановки и витрины, выкорчевывают ограждения цветочных клумб и дорожные знаки. Они также активно разбрасывают шумовые гранаты и фаеры. Несколько человек получили ранения, медики оказывают им помощь. Полиция несколько раз применяла слезоточивый газ, однако ей не удаётся остановить несколько сотен орудующих на манифестации радикалов.
Сотрудники полиции, Франция - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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Вчера, 17:26
В Париже проходит шестая с начала года демонстрация против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, на акции собрались десятки тысяч человек.
Несколько колонн демонстрантов с флагами ведущих французских профсоюзов - CFDT, CGT, FO, Unsa, Solidaires и других – начали шествие с бульвара Распай в 6-ом округе Парижа в направлении площади Италии. Они движутся за фургонами, с которых активисты в мегафоны скандируют различные лозунги: "Забастовка, блокировка, Макрон, убирайся!", "Мы боролись и будем бороться за пенсию в 60 лет!", "Макрон, это война!".
По оценке корреспондента РИА Новости, в акции участвуют несколько десятков тысяч человек.
Манифестация против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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Вчера, 17:42
 
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