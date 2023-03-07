https://ria.ru/20230307/pavodok-1856378114.html

Глава Приангарья предупредил об угрозе подтопления пяти тысяч домов

Глава Приангарья предупредил об угрозе подтопления пяти тысяч домов - РИА Новости, 07.03.2023

Глава Приангарья предупредил об угрозе подтопления пяти тысяч домов

Интенсивное таяние снега весной в Приангарье может привести к подтоплению пяти тысяч домов, где проживают около 18 тысяч человек, сообщил губернатор Иркутской... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:45

2023-03-07T13:45

2023-03-07T16:28

иркутская область

игорь кобзев

россия

паводки в россии

происшествия

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ИРКУТСК, 7 мар - РИА Новости. Интенсивное таяние снега весной в Приангарье может привести к подтоплению пяти тысяч домов, где проживают около 18 тысяч человек, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В правительстве Иркутской области прошло заседание КЧС по подготовке к весенним паводкам. По прогнозам синоптиков, март в Приангарье ожидается теплее обычного, что вызовет интенсивное снеготаяние и затопление талыми водами пониженных участков местности. "В регионе негативному воздействию весенних паводковых вод наиболее подвержены 95 населенных пунктов в 11 районах. В зоне возможного подтопления проживает около 18 тысяч человек, это около 5 тысяч домов", - написал Кобзев в телеграм-канале. Уточняется, что в регионе будут организованы дополнительные посты для мониторинга гидрологической обстановки и наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений. Кроме того, главам муниципалитетов поручено проверить готовность сил и средств территориальных подразделений единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.

https://ria.ru/20221205/priamure-1836317787.html

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Владимир Лаврентьев

иркутская область, игорь кобзев, россия, паводки в россии, происшествия