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Глава Приангарья предупредил об угрозе подтопления пяти тысяч домов
Глава Приангарья предупредил об угрозе подтопления пяти тысяч домов - РИА Новости, 07.03.2023
Глава Приангарья предупредил об угрозе подтопления пяти тысяч домов
Интенсивное таяние снега весной в Приангарье может привести к подтоплению пяти тысяч домов, где проживают около 18 тысяч человек, сообщил губернатор Иркутской... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:45
2023-03-07T13:45
2023-03-07T16:28
иркутская область
игорь кобзев
россия
паводки в россии
происшествия
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ИРКУТСК, 7 мар - РИА Новости. Интенсивное таяние снега весной в Приангарье может привести к подтоплению пяти тысяч домов, где проживают около 18 тысяч человек, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В правительстве Иркутской области прошло заседание КЧС по подготовке к весенним паводкам. По прогнозам синоптиков, март в Приангарье ожидается теплее обычного, что вызовет интенсивное снеготаяние и затопление талыми водами пониженных участков местности. "В регионе негативному воздействию весенних паводковых вод наиболее подвержены 95 населенных пунктов в 11 районах. В зоне возможного подтопления проживает около 18 тысяч человек, это около 5 тысяч домов", - написал Кобзев в телеграм-канале. Уточняется, что в регионе будут организованы дополнительные посты для мониторинга гидрологической обстановки и наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений. Кроме того, главам муниципалитетов поручено проверить готовность сил и средств территориальных подразделений единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, игорь кобзев, россия, паводки в россии, происшествия
Иркутская область, Игорь Кобзев, Россия, Паводки в России, Происшествия
Глава Приангарья предупредил об угрозе подтопления пяти тысяч домов
Глава Приангарья Кобзев предупредил об угрозе подтопления пяти тысяч домов из-за паводка
ИРКУТСК, 7 мар - РИА Новости.
Интенсивное таяние снега весной в Приангарье может привести к подтоплению пяти тысяч домов, где проживают около 18 тысяч человек, сообщил
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В правительстве Иркутской области прошло заседание КЧС по подготовке к весенним паводкам. По прогнозам синоптиков, март в Приангарье ожидается теплее обычного, что вызовет интенсивное снеготаяние и затопление талыми водами пониженных участков местности.
"В регионе негативному воздействию весенних паводковых вод наиболее подвержены 95 населенных пунктов в 11 районах. В зоне возможного подтопления проживает около 18 тысяч человек, это около 5 тысяч домов", - написал Кобзев в телеграм-канале.
Уточняется, что в регионе будут организованы дополнительные посты для мониторинга гидрологической обстановки и наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений. Кроме того, главам муниципалитетов поручено проверить готовность сил и средств территориальных подразделений единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.
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