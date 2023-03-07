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Глава Приангарья предупредил об угрозе подтопления пяти тысяч домов - РИА Новости, 07.03.2023
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13:45 07.03.2023 (обновлено: 16:28 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/pavodok-1856378114.html
Глава Приангарья предупредил об угрозе подтопления пяти тысяч домов
Глава Приангарья предупредил об угрозе подтопления пяти тысяч домов - РИА Новости, 07.03.2023
Глава Приангарья предупредил об угрозе подтопления пяти тысяч домов
Интенсивное таяние снега весной в Приангарье может привести к подтоплению пяти тысяч домов, где проживают около 18 тысяч человек, сообщил губернатор Иркутской... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:45
2023-03-07T16:28
иркутская область
игорь кобзев
россия
паводки в россии
происшествия
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ИРКУТСК, 7 мар - РИА Новости. Интенсивное таяние снега весной в Приангарье может привести к подтоплению пяти тысяч домов, где проживают около 18 тысяч человек, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В правительстве Иркутской области прошло заседание КЧС по подготовке к весенним паводкам. По прогнозам синоптиков, март в Приангарье ожидается теплее обычного, что вызовет интенсивное снеготаяние и затопление талыми водами пониженных участков местности. "В регионе негативному воздействию весенних паводковых вод наиболее подвержены 95 населенных пунктов в 11 районах. В зоне возможного подтопления проживает около 18 тысяч человек, это около 5 тысяч домов", - написал Кобзев в телеграм-канале. Уточняется, что в регионе будут организованы дополнительные посты для мониторинга гидрологической обстановки и наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений. Кроме того, главам муниципалитетов поручено проверить готовность сил и средств территориальных подразделений единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.
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иркутская область, игорь кобзев, россия, паводки в россии, происшествия
Иркутская область, Игорь Кобзев, Россия, Паводки в России, Происшествия
Глава Приангарья предупредил об угрозе подтопления пяти тысяч домов

Глава Приангарья Кобзев предупредил об угрозе подтопления пяти тысяч домов из-за паводка

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкЖилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске
Жилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Жилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 7 мар - РИА Новости. Интенсивное таяние снега весной в Приангарье может привести к подтоплению пяти тысяч домов, где проживают около 18 тысяч человек, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В правительстве Иркутской области прошло заседание КЧС по подготовке к весенним паводкам. По прогнозам синоптиков, март в Приангарье ожидается теплее обычного, что вызовет интенсивное снеготаяние и затопление талыми водами пониженных участков местности.
"В регионе негативному воздействию весенних паводковых вод наиболее подвержены 95 населенных пунктов в 11 районах. В зоне возможного подтопления проживает около 18 тысяч человек, это около 5 тысяч домов", - написал Кобзев в телеграм-канале.
Уточняется, что в регионе будут организованы дополнительные посты для мониторинга гидрологической обстановки и наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений. Кроме того, главам муниципалитетов поручено проверить готовность сил и средств территориальных подразделений единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.
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