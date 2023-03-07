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Минобороны Польши опровергло слова главы ведомства о ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 07.03.2023
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16:16 07.03.2023 (обновлено: 18:37 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/patriot-1856435543.html
Минобороны Польши опровергло слова главы ведомства о ЗРК Patriot на Украине
Минобороны Польши опровергло слова главы ведомства о ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 07.03.2023
Минобороны Польши опровергло слова главы ведомства о ЗРК Patriot на Украине
В Министерстве обороны Польши опровергли заявление главы ведомства Мариуша Блащака о первых поставках ЗРК Patriot на Украину, сообщил "Укринформ". РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:16
2023-03-07T18:37
в мире
украина
мариуш блащак
министерство обороны польши
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Министерстве обороны Польши опровергли заявление главы ведомства Мариуша Блащака о первых поставках ЗРК Patriot на Украину, сообщил "Укринформ".О том, что первые американские зенитные ракетные комплексы уже поступили на Украину, говорилось в интервью Блащака испанскому изданию La Razon.В польском оборонном ведомстве указали, что упоминание ЗРК Patriot в материале связано с ошибкой при переводе.США в декабре объявили о выделении Украине батареи Patriot. Отмечалось, что поставка займет несколько месяцев. Позднее о передаче Киеву этой системы заявляли и другие западные страны. В конце февраля представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что украинские военные уже прошли половину программы обучения использованию ЗРК Patriot.В Москве отмечали, что поставки вооружений Украине делают США и их союзников по НАТО соучастниками военных преступлений киевского режима. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, мариуш блащак, министерство обороны польши, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Украина, Мариуш Блащак, Министерство обороны Польши, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Минобороны Польши опровергло слова главы ведомства о ЗРК Patriot на Украине

Минобороны Польши: слова Блащака о прибытии на Украину ЗРК Patriot неправильно истолковали

© U.S. ArmyЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Министерстве обороны Польши опровергли заявление главы ведомства Мариуша Блащака о первых поставках ЗРК Patriot на Украину, сообщил "Укринформ".
«

"Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot", — отметили в министерстве.

О том, что первые американские зенитные ракетные комплексы уже поступили на Украину, говорилось в интервью Блащака испанскому изданию La Razon.
В польском оборонном ведомстве указали, что упоминание ЗРК Patriot в материале связано с ошибкой при переводе.
США в декабре объявили о выделении Украине батареи Patriot. Отмечалось, что поставка займет несколько месяцев. Позднее о передаче Киеву этой системы заявляли и другие западные страны. В конце февраля представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что украинские военные уже прошли половину программы обучения использованию ЗРК Patriot.
В Москве отмечали, что поставки вооружений Украине делают США и их союзников по НАТО соучастниками военных преступлений киевского режима. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием будет иметь негативный эффект.
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