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На Украину прибыли первые системы Patriot и танки Leopard, заявили в Польше - РИА Новости, 07.03.2023
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14:36 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/patriot-1856401154.html
На Украину прибыли первые системы Patriot и танки Leopard, заявили в Польше
На Украину прибыли первые системы Patriot и танки Leopard, заявили в Польше - РИА Новости, 07.03.2023
На Украину прибыли первые системы Patriot и танки Leopard, заявили в Польше
Благодаря усилиям Польши на Украину были доставлены первые ЗРК Patriot, заявил во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете La... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:36
2023-03-07T14:36
в мире
украина
польша
мариуш блащак
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МАДРИД, 7 мар - РИА Новости. Благодаря усилиям Польши на Украину были доставлены первые ЗРК Patriot, заявил во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете La Razon. Министр напомнил, что с начала конфликта Варшава передала Киеву вооружений на сумму более 2,2 миллиарда евро, при этом обратив внимание на то, что эта сумма не включает ни расходы, которые Польша понесла на обучение украинских солдат, ни средства, которые были потрачены на передачу боевых танков Leopard. Отвечая на вопрос о передаче Украине истребителей и других воздушных сил, министр ответил, что решения по этому вопросу должны приниматься на более широком союзническом уровне. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, польша, мариуш блащак, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Украина, Польша, Мариуш Блащак, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
На Украину прибыли первые системы Patriot и танки Leopard, заявили в Польше

Министр обороны Польши Блащак: на Украину прибыли первые системы Patriot и танки Leopard

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
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МАДРИД, 7 мар - РИА Новости. Благодаря усилиям Польши на Украину были доставлены первые ЗРК Patriot, заявил во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете La Razon.
«
"Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши на Украину прибыли, в частности, батареи Patriot или первые танки Leopard; мы являемся не только главным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров", - сказал он.
Министр напомнил, что с начала конфликта Варшава передала Киеву вооружений на сумму более 2,2 миллиарда евро, при этом обратив внимание на то, что эта сумма не включает ни расходы, которые Польша понесла на обучение украинских солдат, ни средства, которые были потрачены на передачу боевых танков Leopard.
Отвечая на вопрос о передаче Украине истребителей и других воздушных сил, министр ответил, что решения по этому вопросу должны приниматься на более широком союзническом уровне.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаПольшаМариуш БлащакПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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