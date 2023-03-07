https://ria.ru/20230307/patriot-1856401154.html

На Украину прибыли первые системы Patriot и танки Leopard, заявили в Польше

На Украину прибыли первые системы Patriot и танки Leopard, заявили в Польше - РИА Новости, 07.03.2023

На Украину прибыли первые системы Patriot и танки Leopard, заявили в Польше

Благодаря усилиям Польши на Украину были доставлены первые ЗРК Patriot, заявил во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете La... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:36

2023-03-07T14:36

2023-03-07T14:36

в мире

украина

польша

мариуш блащак

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МАДРИД, 7 мар - РИА Новости. Благодаря усилиям Польши на Украину были доставлены первые ЗРК Patriot, заявил во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете La Razon. Министр напомнил, что с начала конфликта Варшава передала Киеву вооружений на сумму более 2,2 миллиарда евро, при этом обратив внимание на то, что эта сумма не включает ни расходы, которые Польша понесла на обучение украинских солдат, ни средства, которые были потрачены на передачу боевых танков Leopard. Отвечая на вопрос о передаче Украине истребителей и других воздушных сил, министр ответил, что решения по этому вопросу должны приниматься на более широком союзническом уровне. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230307/tanki-1856383856.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, польша, мариуш блащак, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )