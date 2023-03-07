На Украину прибыли первые системы Patriot и танки Leopard, заявили в Польше
Министр обороны Польши Блащак: на Украину прибыли первые системы Patriot и танки Leopard
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
МАДРИД, 7 мар - РИА Новости. Благодаря усилиям Польши на Украину были доставлены первые ЗРК Patriot, заявил во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете La Razon.
«
"Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши на Украину прибыли, в частности, батареи Patriot или первые танки Leopard; мы являемся не только главным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров", - сказал он.
Министр напомнил, что с начала конфликта Варшава передала Киеву вооружений на сумму более 2,2 миллиарда евро, при этом обратив внимание на то, что эта сумма не включает ни расходы, которые Польша понесла на обучение украинских солдат, ни средства, которые были потрачены на передачу боевых танков Leopard.
Отвечая на вопрос о передаче Украине истребителей и других воздушных сил, министр ответил, что решения по этому вопросу должны приниматься на более широком союзническом уровне.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.