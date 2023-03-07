https://ria.ru/20230307/oteli-1856230400.html

Эксперты рассказали о снижении цен на российские отели перед 8 марта

Эксперты рассказали о снижении цен на российские отели перед 8 марта - РИА Новости, 07.03.2023

Эксперты рассказали о снижении цен на российские отели перед 8 марта

Средняя стоимость бронирования в российских отелях на период с 4 по 12 марта снизилась с 16,3 до 14,4 тысячи рублей за три ночи, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:38

2023-03-07T10:38

2023-03-07T10:38

туризм

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

москва

сочи

отели

гостиницы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839199535_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d0f30686dbafe9201e1a696d28d1fed.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Средняя стоимость бронирования в российских отелях на период с 4 по 12 марта снизилась с 16,3 до 14,4 тысячи рублей за три ночи, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали брони российских туристов и выяснили, что в путешествиях по стране туристы выбирают отели средней стоимостью 4,5 тысячи рублей за ночь, что на восемь процентов меньше, чем в прошлом году (4,9 тысячи рублей).Самое заметное изменение цены наблюдается в категории пятизвездочных отелей: за сутки туристы платят в среднем 12,8 тысячи рублей, а год назад — 14,1 тысячи.В трехзвездочных гостиницах стоимость суточного размещения снизилась с 4,3 тысячи до четырех тысяч рублей. Цены за "четверки" остались прежними — 6,8 тысячи рублей за ночь.В целом на внутрироссийские направления в начале марта приходится 81 процент бронирований. Самые популярные города — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Эсто-Садок, Казань и Калининград.

https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html

санкт-петербург

москва

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, санкт-петербург, москва, сочи, отели, гостиницы, 8 марта