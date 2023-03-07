https://ria.ru/20230307/oteli-1856230400.html
Эксперты рассказали о снижении цен на российские отели перед 8 марта
Эксперты рассказали о снижении цен на российские отели перед 8 марта - РИА Новости, 07.03.2023
Эксперты рассказали о снижении цен на российские отели перед 8 марта
Средняя стоимость бронирования в российских отелях на период с 4 по 12 марта снизилась с 16,3 до 14,4 тысячи рублей за три ночи, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:38
2023-03-07T10:38
2023-03-07T10:38
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Средняя стоимость бронирования в российских отелях на период с 4 по 12 марта снизилась с 16,3 до 14,4 тысячи рублей за три ночи, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали брони российских туристов и выяснили, что в путешествиях по стране туристы выбирают отели средней стоимостью 4,5 тысячи рублей за ночь, что на восемь процентов меньше, чем в прошлом году (4,9 тысячи рублей).Самое заметное изменение цены наблюдается в категории пятизвездочных отелей: за сутки туристы платят в среднем 12,8 тысячи рублей, а год назад — 14,1 тысячи.В трехзвездочных гостиницах стоимость суточного размещения снизилась с 4,3 тысячи до четырех тысяч рублей. Цены за "четверки" остались прежними — 6,8 тысячи рублей за ночь.В целом на внутрироссийские направления в начале марта приходится 81 процент бронирований. Самые популярные города — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Эсто-Садок, Казань и Калининград.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, санкт-петербург, москва, сочи, отели, гостиницы, 8 марта
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Отели, Гостиницы, 8 марта
Эксперты рассказали о снижении цен на российские отели перед 8 марта
Ostrovok.ru: средние цены на отели на 8 марта за год снизились на восемь процентов
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Средняя стоимость бронирования в российских отелях на период с 4 по 12 марта снизилась с 16,3 до 14,4 тысячи рублей за три ночи, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали брони российских туристов и выяснили, что в путешествиях по стране туристы выбирают отели средней стоимостью 4,5 тысячи рублей за ночь, что на восемь процентов меньше, чем в прошлом году (4,9 тысячи рублей).
Самое заметное изменение цены наблюдается в категории пятизвездочных отелей: за сутки туристы платят в среднем 12,8 тысячи рублей, а год назад — 14,1 тысячи.
В трехзвездочных гостиницах стоимость суточного размещения снизилась с 4,3 тысячи до четырех тысяч рублей. Цены за "четверки" остались прежними — 6,8 тысячи рублей за ночь.
В целом на внутрироссийские направления в начале марта приходится 81 процент бронирований. Самые популярные города — Санкт-Петербург
, Москва
, Сочи
, Эсто-Садок, Казань
и Калининград
.
Легенды для туристов: тайны самых известных отелей в СССР