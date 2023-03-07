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Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану - РИА Новости, 07.03.2023
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11:17 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/neft-1856314294.html
Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану
Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану - РИА Новости, 07.03.2023
Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану
Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану, возможность их наращивания будет зависеть от запросов Кабула, заявил во вторник РИА... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:17
2023-03-07T11:17
в мире
россия
афганистан
кабул (город)
замир кабулов
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ТАШКЕНТ, 7 мар - РИА Новости. Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану, возможность их наращивания будет зависеть от запросов Кабула, заявил во вторник РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. В Ташкенте во вторник открылось первое заседание специальных представителей стран-соседей Афганистана. В нем принимают участие представители Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркмении. "Это зависит от того, будет ли ставить афганская сторона эти вопросы. Все, что они просили по поставкам, это коммерческие поставки, все это выполняется ", - сказал Кабулов в кулуарах заседания, отвечая на вопрос о возможности увеличении поставок нефтепродуктов из РФ в Афганистан.
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россия
афганистан
кабул (город)
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в мире, россия, афганистан, кабул (город), замир кабулов
В мире, Россия, Афганистан, Кабул (город), Замир Кабулов
Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану

Кабулов: Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТАШКЕНТ, 7 мар - РИА Новости. Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану, возможность их наращивания будет зависеть от запросов Кабула, заявил во вторник РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
В Ташкенте во вторник открылось первое заседание специальных представителей стран-соседей Афганистана. В нем принимают участие представители Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркмении.
"Это зависит от того, будет ли ставить афганская сторона эти вопросы. Все, что они просили по поставкам, это коммерческие поставки, все это выполняется ", - сказал Кабулов в кулуарах заседания, отвечая на вопрос о возможности увеличении поставок нефтепродуктов из РФ в Афганистан.
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В миреРоссияАфганистанКабул (город)Замир Кабулов
 
 
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