https://ria.ru/20230307/neft-1856314294.html
Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану
Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану - РИА Новости, 07.03.2023
Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану
Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану, возможность их наращивания будет зависеть от запросов Кабула, заявил во вторник РИА... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:17
2023-03-07T11:17
2023-03-07T11:17
в мире
россия
афганистан
кабул (город)
замир кабулов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
ТАШКЕНТ, 7 мар - РИА Новости. Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану, возможность их наращивания будет зависеть от запросов Кабула, заявил во вторник РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. В Ташкенте во вторник открылось первое заседание специальных представителей стран-соседей Афганистана. В нем принимают участие представители Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркмении. "Это зависит от того, будет ли ставить афганская сторона эти вопросы. Все, что они просили по поставкам, это коммерческие поставки, все это выполняется ", - сказал Кабулов в кулуарах заседания, отвечая на вопрос о возможности увеличении поставок нефтепродуктов из РФ в Афганистан.
https://ria.ru/20230307/shos-1856263875.html
россия
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афганистан, кабул (город), замир кабулов
В мире, Россия, Афганистан, Кабул (город), Замир Кабулов
Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану
Кабулов: Россия выполняет договоренности о поставках нефтепродуктов Афганистану