https://ria.ru/20230307/nds-1856367220.html

Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России

Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России - РИА Новости, 07.03.2023

Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения, согласно которым туроператоры до 30 июня 2027 года будут освобождены от... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:15

2023-03-07T13:15

2023-03-07T13:15

туризм

россия

владимир путин

михаил мишустин

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения, согласно которым туроператоры до 30 июня 2027 года будут освобождены от уплаты НДС на поездки по России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, в отношении совершаемых ими операций по формированию и реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма", - говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230302/priroda-1855444549.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, туризм, новости - туризм