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Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России
Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России - РИА Новости, 07.03.2023
Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения, согласно которым туроператоры до 30 июня 2027 года будут освобождены от... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:15
2023-03-07T13:15
2023-03-07T13:15
туризм
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михаил мишустин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения, согласно которым туроператоры до 30 июня 2027 года будут освобождены от уплаты НДС на поездки по России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, в отношении совершаемых ими операций по формированию и реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма", - говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Туризм, Новости - Туризм
Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России
Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России до 30 июня 2027 года