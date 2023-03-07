Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:15 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/nds-1856367220.html
Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России
Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России - РИА Новости, 07.03.2023
Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения, согласно которым туроператоры до 30 июня 2027 года будут освобождены от... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:15
2023-03-07T13:15
туризм
россия
владимир путин
михаил мишустин
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591193143_0:0:3333:1875_1920x0_80_0_0_32070aa048600125702df4fe59b0c00d.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения, согласно которым туроператоры до 30 июня 2027 года будут освобождены от уплаты НДС на поездки по России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, в отношении совершаемых ими операций по формированию и реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма", - говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230302/priroda-1855444549.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591193143_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_40b1d8564b542d7fe85ea9f5a5076223.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Туризм, Новости - Туризм
Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России

Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России до 30 июня 2027 года

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения, согласно которым туроператоры до 30 июня 2027 года будут освобождены от уплаты НДС на поездки по России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, в отношении совершаемых ими операций по формированию и реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма", - говорится в тексте поручения.
Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Долина Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Госдума во втором чтении приняла законопроект об отдыхе на природе
2 марта, 17:54
 
ТуризмРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала