Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, заявил Шойгу
Шойгу заявил, что потери украинских военных в феврале превысили 11 тысяч солдат
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
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"В рамках американской стратегии "сломить Россию силой оружия" западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии. Вместе с тем поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ", — отметил глава Минобороны.
Потери Украины увеличились более чем на 40 процентов по сравнению с январем, когда Киев потерял свыше 6500 военнослужащих.
"Удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам. В свою очередь, для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей", — подчеркнул Шойгу.
Министр уточнил, что российские военные продолжают бои в Артемовске — важном узле обороны украинской группировки в Донбассе.
"Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", — сказал он.
Инфографика
Российской армии во время наступления удалось освободить пять сел на Донецком и Купянском направлениях:
- Николаевку;
- Двуречное;
- Красную Гору;
- Гряниковку;
- Парасковиевку.
Шойгу добавил, что Вооруженные силы продолжат выполнять задачи в рамках специальной военной операции.