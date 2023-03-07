https://ria.ru/20230307/nato-1856356574.html

Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, заявил Шойгу

Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.03.2023

Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, заявил Шойгу

Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:54

2023-03-07T12:54

2023-03-07T14:33

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

сергей шойгу

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.Потери Украины увеличились более чем на 40 процентов по сравнению с январем, когда Киев потерял свыше 6500 военнослужащих."Удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам. В свою очередь, для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей", — подчеркнул Шойгу.Министр уточнил, что российские военные продолжают бои в Артемовске — важном узле обороны украинской группировки в Донбассе."Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", — сказал он.Российской армии во время наступления удалось освободить пять сел на Донецком и Купянском направлениях:Шойгу добавил, что Вооруженные силы продолжат выполнять задачи в рамках специальной военной операции.

https://ria.ru/20230307/donbass-1856074277.html

россия

киев

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Шойгу: потери ВСУ в феврале увеличились более чем на 40% Потери украинских войск в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем, составили свыше 11 тысяч человек, заявил Шойгу 2023-03-07T12:54 true PT1M12S

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россия, киев, украина, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины