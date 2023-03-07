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Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 07.03.2023 (обновлено: 14:33 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/nato-1856356574.html
Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, заявил Шойгу
Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.03.2023
Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, заявил Шойгу
Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:54
2023-03-07T14:33
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.Потери Украины увеличились более чем на 40 процентов по сравнению с январем, когда Киев потерял свыше 6500 военнослужащих."Удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам. В свою очередь, для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей", — подчеркнул Шойгу.Министр уточнил, что российские военные продолжают бои в Артемовске — важном узле обороны украинской группировки в Донбассе."Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", — сказал он.Российской армии во время наступления удалось освободить пять сел на Донецком и Купянском направлениях:Шойгу добавил, что Вооруженные силы продолжат выполнять задачи в рамках специальной военной операции.
https://ria.ru/20230307/donbass-1856074277.html
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Шойгу: потери ВСУ в феврале увеличились более чем на 40%
Потери украинских войск в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем, составили свыше 11 тысяч человек, заявил Шойгу
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россия, киев, украина, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины
Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что потери украинских военных в феврале превысили 11 тысяч солдат

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
«

"В рамках американской стратегии "сломить Россию силой оружия" западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии. Вместе с тем поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ", — отметил глава Минобороны.

Потери Украины увеличились более чем на 40 процентов по сравнению с январем, когда Киев потерял свыше 6500 военнослужащих.
"Удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам. В свою очередь, для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей", — подчеркнул Шойгу.
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Министр уточнил, что российские военные продолжают бои в Артемовске — важном узле обороны украинской группировки в Донбассе.
"Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", — сказал он.
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Инфографика
Российской армии во время наступления удалось освободить пять сел на Донецком и Купянском направлениях:
  • Николаевку;
  • Двуречное;
  • Красную Гору;
  • Гряниковку;
  • Парасковиевку.
Шойгу добавил, что Вооруженные силы продолжат выполнять задачи в рамках специальной военной операции.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 марта, 15:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаСергей ШойгуНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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