https://ria.ru/20230307/nato-1856335305.html

Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 4-5 апреля

Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 4-5 апреля - РИА Новости, 07.03.2023

Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 4-5 апреля

Заседание министров иностранных дел стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 4 и 5 апреля, сообщили в пресс-службе НАТО. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:01

2023-03-07T12:01

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в мире

брюссель

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Заседание министров иностранных дел стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 4 и 5 апреля, сообщили в пресс-службе НАТО. "Встреча Североатлантического совета на уровне глав МИД пройдет 4-5 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встречу возглавит генсек Йенс Столтенберг", - следует из распространенного сообщения. О повестке заседания пока не сообщается.

https://ria.ru/20230307/ssha-1856269448.html

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в мире, брюссель, йенс столтенберг, нато