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Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 4-5 апреля - РИА Новости, 07.03.2023
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12:01 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/nato-1856335305.html
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 4-5 апреля
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 4-5 апреля - РИА Новости, 07.03.2023
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 4-5 апреля
Заседание министров иностранных дел стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 4 и 5 апреля, сообщили в пресс-службе НАТО. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:01
2023-03-07T12:01
в мире
брюссель
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Заседание министров иностранных дел стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 4 и 5 апреля, сообщили в пресс-службе НАТО. "Встреча Североатлантического совета на уровне глав МИД пройдет 4-5 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встречу возглавит генсек Йенс Столтенберг", - следует из распространенного сообщения. О повестке заседания пока не сообщается.
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в мире, брюссель, йенс столтенберг, нато
В мире, Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 4-5 апреля

Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 4-5 апреля

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Заседание министров иностранных дел стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 4 и 5 апреля, сообщили в пресс-службе НАТО.
"Встреча Североатлантического совета на уровне глав МИД пройдет 4-5 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встречу возглавит генсек Йенс Столтенберг", - следует из распространенного сообщения.
О повестке заседания пока не сообщается.
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