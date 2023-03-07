https://ria.ru/20230307/nato-1856335305.html
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 4-5 апреля
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 4-5 апреля - РИА Новости, 07.03.2023
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 4-5 апреля
Заседание министров иностранных дел стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 4 и 5 апреля, сообщили в пресс-службе НАТО. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:01
2023-03-07T12:01
2023-03-07T12:01
в мире
брюссель
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a6ca1d8217801bee1d31942c31c7a262.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Заседание министров иностранных дел стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 4 и 5 апреля, сообщили в пресс-службе НАТО. "Встреча Североатлантического совета на уровне глав МИД пройдет 4-5 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встречу возглавит генсек Йенс Столтенберг", - следует из распространенного сообщения. О повестке заседания пока не сообщается.
https://ria.ru/20230307/ssha-1856269448.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_669:608:2589:2048_1920x0_80_0_0_23732e8aff4fe1a7d701938cd1576ba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, йенс столтенберг, нато
В мире, Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 4-5 апреля
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 4-5 апреля