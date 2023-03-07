https://ria.ru/20230307/modnyyprigovor-1856372285.html
Источник ответил на слухи о возвращении "Модного приговора"
Источник ответил на слухи о возвращении "Модного приговора" - РИА Новости, 07.03.2023
Источник ответил на слухи о возвращении "Модного приговора"
Источник в команде "Модного приговора" назвал слухи о возвращении шоу в эфир Первого канала "преждевременными". РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:39
2023-03-07T13:39
2023-03-07T13:39
шоубиз
александр васильев (историк моды)
первый канал (телеканал)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Источник в команде "Модного приговора" назвал слухи о возвращении шоу в эфир Первого канала "преждевременными". Ранее историк моды и ведущий телепередачи Александр Васильев заявил агентству, что "Модный приговор" вновь появится в эфире в ближайшее время. Также он добавил, что продолжит работать в проекте. "Модный приговор" – телепередача о моде, которая выходила в эфир с 30 июля 2007 года по третье марта 2022 года. Шоу в разное время вели модельеры Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Валентин Юдашкин, Денис Симачев и другие.Ранее стало известно, что "Импровизация" вернется в эфир с новым названием. Передача будет выходить на телеканале СТС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр васильев (историк моды), первый канал (телеканал), шоу-бизнес
Шоубиз, Александр Васильев (историк моды), Первый канал (телеканал), Шоу-бизнес
Источник ответил на слухи о возвращении "Модного приговора"
Источник в команде "Модного приговора" назвал слухи о возращении шоу "преждевременными"
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Источник в команде "Модного приговора" назвал слухи о возвращении шоу в эфир Первого канала "преждевременными".
«
"Слухи о возвращении "Модного приговора" в эфир преждевременны. Программа по-прежнему в отпуске", – сообщил источник РИА Новости.
Ранее историк моды и ведущий телепередачи Александр Васильев заявил агентству, что "Модный приговор" вновь появится в эфире в ближайшее время. Также он добавил, что продолжит работать в проекте.
"Модный приговор" – телепередача о моде, которая выходила в эфир с 30 июля 2007 года по третье марта 2022 года. Шоу в разное время вели модельеры Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Валентин Юдашкин, Денис Симачев и другие.
Ранее стало известно
, что "Импровизация" вернется в эфир с новым названием. Передача будет выходить на телеканале СТС.
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