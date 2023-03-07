https://ria.ru/20230307/modnyyprigovor-1856372285.html

Источник ответил на слухи о возвращении "Модного приговора"

Источник ответил на слухи о возвращении "Модного приговора" - РИА Новости, 07.03.2023

Источник ответил на слухи о возвращении "Модного приговора"

Источник в команде "Модного приговора" назвал слухи о возвращении шоу в эфир Первого канала "преждевременными". РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:39

2023-03-07T13:39

2023-03-07T13:39

шоубиз

александр васильев (историк моды)

первый канал (телеканал)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Источник в команде "Модного приговора" назвал слухи о возвращении шоу в эфир Первого канала "преждевременными". Ранее историк моды и ведущий телепередачи Александр Васильев заявил агентству, что "Модный приговор" вновь появится в эфире в ближайшее время. Также он добавил, что продолжит работать в проекте. "Модный приговор" – телепередача о моде, которая выходила в эфир с 30 июля 2007 года по третье марта 2022 года. Шоу в разное время вели модельеры Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Валентин Юдашкин, Денис Симачев и другие.Ранее стало известно, что "Импровизация" вернется в эфир с новым названием. Передача будет выходить на телеканале СТС.

https://ria.ru/20230221/urgant-1853477663.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр васильев (историк моды), первый канал (телеканал), шоу-бизнес