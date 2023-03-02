https://ria.ru/20230302/improvizatsiya-1855378008.html
Шоу "Импровизация" вернется в эфир с новым названием и без Павла Воли
Шоу "Импровизация" вернется в эфир с новым названием и без Павла Воли - РИА Новости, 02.03.2023
Шоу "Импровизация" вернется в эфир с новым названием и без Павла Воли
Создатели "Импровизации" покажут новое шоу "Импровизаторы" 16 марта на СТС. В состав команды комиков войдут Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:06
2023-03-02T15:06
2023-03-02T15:06
шоубиз
шоу-бизнес
стс (телеканал)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855370530_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d7954195c8274884a3e03c23cb6b3d41.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Создатели "Импровизации" покажут новое шоу "Импровизаторы" 16 марта на СТС. В состав команды комиков войдут Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, говорится в сообщении СТС. Однако в передаче не появится Павел Воля, который остается лицом телеканала ТНТ и проекта Comedy Club. В шоу комики покажут зрителям миниатюры на заданные темы. Вместе с ними в каждом выпуске передачи примет участие звездный гость. Приглашенная звезда даст артистам задания, о которых они заранее не будут знать. Таким образом, результат импровизации станет неожиданным для всех. Ранее Первый канал сообщил о новом правиле в 11 сезоне "Голоса". Помимо основной красной кнопки появятся еще три, при помощи которых можно будет запретить другим наставникам выбирать артиста.
https://ria.ru/20230210/geroi-1849526407.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855370530_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_c85e35fe8fee90df94d40ac677bc6723.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, стс (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, СТС (телеканал), Знаменитости
Шоу "Импровизация" вернется в эфир с новым названием и без Павла Воли
Шоу "Импровизация" вернется в эфир с новым названием и без Павла Воли на СТС 16 марта
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Создатели "Импровизации" покажут новое шоу "Импровизаторы" 16 марта на СТС. В состав команды комиков войдут Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, говорится в сообщении СТС.
«
"Мы рады, что в новом формате останутся не только актёры, но и вся творческая команда, лучшая в жанре импровизации", – поделился заместитель генерального директора "СТС Медиа" Максим Рыбаков.
Однако в передаче не появится Павел Воля, который остается лицом телеканала ТНТ и проекта Comedy Club.
В шоу комики покажут зрителям миниатюры на заданные темы. Вместе с ними в каждом выпуске передачи примет участие звездный гость. Приглашенная звезда даст артистам задания, о которых они заранее не будут знать. Таким образом, результат импровизации станет неожиданным для всех.
Ранее Первый канал сообщил
о новом правиле в 11 сезоне "Голоса". Помимо основной красной кнопки появятся еще три, при помощи которых можно будет запретить другим наставникам выбирать артиста.
Стали известны имена героев четвертого сезона шоу "Маска"