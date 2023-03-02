https://ria.ru/20230302/improvizatsiya-1855378008.html

Шоу "Импровизация" вернется в эфир с новым названием и без Павла Воли

Шоу "Импровизация" вернется в эфир с новым названием и без Павла Воли - РИА Новости, 02.03.2023

Шоу "Импровизация" вернется в эфир с новым названием и без Павла Воли

Создатели "Импровизации" покажут новое шоу "Импровизаторы" 16 марта на СТС. В состав команды комиков войдут Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:06

2023-03-02T15:06

2023-03-02T15:06

шоубиз

шоу-бизнес

стс (телеканал)

знаменитости

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Создатели "Импровизации" покажут новое шоу "Импровизаторы" 16 марта на СТС. В состав команды комиков войдут Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, говорится в сообщении СТС. Однако в передаче не появится Павел Воля, который остается лицом телеканала ТНТ и проекта Comedy Club. В шоу комики покажут зрителям миниатюры на заданные темы. Вместе с ними в каждом выпуске передачи примет участие звездный гость. Приглашенная звезда даст артистам задания, о которых они заранее не будут знать. Таким образом, результат импровизации станет неожиданным для всех. Ранее Первый канал сообщил о новом правиле в 11 сезоне "Голоса". Помимо основной красной кнопки появятся еще три, при помощи которых можно будет запретить другим наставникам выбирать артиста.

https://ria.ru/20230210/geroi-1849526407.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, стс (телеканал), знаменитости