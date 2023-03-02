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Шоу "Импровизация" вернется в эфир с новым названием и без Павла Воли - РИА Новости, 02.03.2023
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Шоубиз
 
15:06 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/improvizatsiya-1855378008.html
Шоу "Импровизация" вернется в эфир с новым названием и без Павла Воли
Шоу "Импровизация" вернется в эфир с новым названием и без Павла Воли - РИА Новости, 02.03.2023
Шоу "Импровизация" вернется в эфир с новым названием и без Павла Воли
Создатели "Импровизации" покажут новое шоу "Импровизаторы" 16 марта на СТС. В состав команды комиков войдут Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:06
2023-03-02T15:06
шоубиз
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Создатели "Импровизации" покажут новое шоу "Импровизаторы" 16 марта на СТС. В состав команды комиков войдут Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, говорится в сообщении СТС. Однако в передаче не появится Павел Воля, который остается лицом телеканала ТНТ и проекта Comedy Club. В шоу комики покажут зрителям миниатюры на заданные темы. Вместе с ними в каждом выпуске передачи примет участие звездный гость. Приглашенная звезда даст артистам задания, о которых они заранее не будут знать. Таким образом, результат импровизации станет неожиданным для всех. Ранее Первый канал сообщил о новом правиле в 11 сезоне "Голоса". Помимо основной красной кнопки появятся еще три, при помощи которых можно будет запретить другим наставникам выбирать артиста.
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шоу-бизнес, стс (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, СТС (телеканал), Знаменитости
Шоу "Импровизация" вернется в эфир с новым названием и без Павла Воли

Шоу "Импровизация" вернется в эфир с новым названием и без Павла Воли на СТС 16 марта

© Фото предоставлено телеканалом СТСШоу "Импровизация"
Шоу Импровизация
© Фото предоставлено телеканалом СТС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Создатели "Импровизации" покажут новое шоу "Импровизаторы" 16 марта на СТС. В состав команды комиков войдут Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, говорится в сообщении СТС.
© Фото предоставлено телеканалом СТСШоу "Импровизация"
Шоу Импровизация
© Фото предоставлено телеканалом СТС
Шоу "Импровизация"
«
"Мы рады, что в новом формате останутся не только актёры, но и вся творческая команда, лучшая в жанре импровизации", – поделился заместитель генерального директора "СТС Медиа" Максим Рыбаков.
Однако в передаче не появится Павел Воля, который остается лицом телеканала ТНТ и проекта Comedy Club.
© Фото предоставлено телеканалом СТСШоу "Импровизация"
Шоу Импровизация
© Фото предоставлено телеканалом СТС
Шоу "Импровизация"
В шоу комики покажут зрителям миниатюры на заданные темы. Вместе с ними в каждом выпуске передачи примет участие звездный гость. Приглашенная звезда даст артистам задания, о которых они заранее не будут знать. Таким образом, результат импровизации станет неожиданным для всех.
© Фото предоставлено телеканалом СТСШоу "Импровизация"
Шоу Импровизация
© Фото предоставлено телеканалом СТС
Шоу "Импровизация"
Ранее Первый канал сообщил о новом правиле в 11 сезоне "Голоса". Помимо основной красной кнопки появятся еще три, при помощи которых можно будет запретить другим наставникам выбирать артиста.
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