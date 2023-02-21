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В новом сезоне "Голоса" появится необычное правило - РИА Новости, 21.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230221/golos-1853352080.html
В новом сезоне "Голоса" появится необычное правило
В новом сезоне "Голоса" появится необычное правило - РИА Новости, 21.02.2023
В новом сезоне "Голоса" появится необычное правило
В 11 сезоне шоу "Голос" начнет действовать новое правило, которое еще больше обострит конкуренцию между наставниками. Проект выйдет в эфир третьего марта. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:52
2023-02-21T19:52
шоубиз
"голос"
полина гагарина
баста (василий вакуленко)
владимир пресняков
знаменитости
первый канал (телеканал)
звезды
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В 11 сезоне шоу "Голос" начнет действовать новое правило, которое еще больше обострит конкуренцию между наставниками. Проект выйдет в эфир третьего марта.Новая кнопка будет автоматически разворачивать кресло наставника к исполнителю и одновременно скрытно блокировать коллегу. После этого соперник сможет повернуться к понравившемуся артисту, однако у него не получится пригласить участника в свою команду. В 11 сезоне "Голоса" наставниками будут Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Антон Беляев и Владимир Пресняков. Место ведущего займет Яна Чурикова. Ранее Дмитрий Нагиев сообщил, что не появится в новых выпусках передачи. По словам шоумена, он отправился в творческий отпуск.
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"голос", полина гагарина, баста (василий вакуленко), владимир пресняков, знаменитости, первый канал (телеканал), звезды, новости шоу-бизнеса, новости культуры
Шоубиз, "Голос", Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Владимир Пресняков, Знаменитости, Первый канал (телеканал), звезды, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры
19:52 21.02.2023
 
В новом сезоне "Голоса" появится необычное правило

"Голос" выйдет в эфир Первого канала в марте, будут новые правила, наставники и ведущая

© Фото предоставлено Первым каналомЖюри 11-ого сезона шоу "Голос"
Жюри 11-ого сезона шоу Голос
© Фото предоставлено Первым каналом
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В 11 сезоне шоу "Голос" начнет действовать новое правило, которое еще больше обострит конкуренцию между наставниками. Проект выйдет в эфир третьего марта.
"Теперь помимо знаменитой красной кнопки на кресле есть еще панель с тремя кнопками блокировки. Нажав одну из них, наставник лишит конкурента возможности участвовать в борьбе за вокалиста. Всего за сезон новой функцией можно воспользоваться лишь дважды", – пояснили на Первом канале.
Новая кнопка будет автоматически разворачивать кресло наставника к исполнителю и одновременно скрытно блокировать коллегу. После этого соперник сможет повернуться к понравившемуся артисту, однако у него не получится пригласить участника в свою команду.
В 11 сезоне "Голоса" наставниками будут Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Антон Беляев и Владимир Пресняков. Место ведущего займет Яна Чурикова.
Ранее Дмитрий Нагиев сообщил, что не появится в новых выпусках передачи. По словам шоумена, он отправился в творческий отпуск.
Съемки 11-ого сезона шоу Голос
8 февраля, 18:08Шоубиз
Появились первые фото со съемок "Голоса" с новыми наставниками
 
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