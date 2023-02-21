https://ria.ru/20230221/golos-1853352080.html

В новом сезоне "Голоса" появится необычное правило

В новом сезоне "Голоса" появится необычное правило - РИА Новости, 21.02.2023

В новом сезоне "Голоса" появится необычное правило

В 11 сезоне шоу "Голос" начнет действовать новое правило, которое еще больше обострит конкуренцию между наставниками. Проект выйдет в эфир третьего марта. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T19:52

2023-02-21T19:52

2023-02-21T19:52

шоубиз

"голос"

полина гагарина

баста (василий вакуленко)

владимир пресняков

знаменитости

первый канал (телеканал)

звезды

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В 11 сезоне шоу "Голос" начнет действовать новое правило, которое еще больше обострит конкуренцию между наставниками. Проект выйдет в эфир третьего марта.Новая кнопка будет автоматически разворачивать кресло наставника к исполнителю и одновременно скрытно блокировать коллегу. После этого соперник сможет повернуться к понравившемуся артисту, однако у него не получится пригласить участника в свою команду. В 11 сезоне "Голоса" наставниками будут Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Антон Беляев и Владимир Пресняков. Место ведущего займет Яна Чурикова. Ранее Дмитрий Нагиев сообщил, что не появится в новых выпусках передачи. По словам шоумена, он отправился в творческий отпуск.

https://ria.ru/20230208/golos-1850614878.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

"голос", полина гагарина, баста (василий вакуленко), владимир пресняков, знаменитости, первый канал (телеканал), звезды, новости шоу-бизнеса, новости культуры