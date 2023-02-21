https://ria.ru/20230221/golos-1853352080.html
В новом сезоне "Голоса" появится необычное правило
В новом сезоне "Голоса" появится необычное правило - РИА Новости, 21.02.2023
В новом сезоне "Голоса" появится необычное правило
В 11 сезоне шоу "Голос" начнет действовать новое правило, которое еще больше обострит конкуренцию между наставниками. Проект выйдет в эфир третьего марта. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:52
2023-02-21T19:52
2023-02-21T19:52
шоубиз
"голос"
полина гагарина
баста (василий вакуленко)
владимир пресняков
знаменитости
первый канал (телеканал)
звезды
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В 11 сезоне шоу "Голос" начнет действовать новое правило, которое еще больше обострит конкуренцию между наставниками. Проект выйдет в эфир третьего марта.Новая кнопка будет автоматически разворачивать кресло наставника к исполнителю и одновременно скрытно блокировать коллегу. После этого соперник сможет повернуться к понравившемуся артисту, однако у него не получится пригласить участника в свою команду. В 11 сезоне "Голоса" наставниками будут Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Антон Беляев и Владимир Пресняков. Место ведущего займет Яна Чурикова. Ранее Дмитрий Нагиев сообщил, что не появится в новых выпусках передачи. По словам шоумена, он отправился в творческий отпуск.
https://ria.ru/20230208/golos-1850614878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"голос", полина гагарина, баста (василий вакуленко), владимир пресняков, знаменитости, первый канал (телеканал), звезды, новости шоу-бизнеса, новости культуры
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В новом сезоне "Голоса" появится необычное правило
"Голос" выйдет в эфир Первого канала в марте, будут новые правила, наставники и ведущая