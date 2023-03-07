https://ria.ru/20230307/mkhat-1856482806.html

Гендиректор МХАТа назначил главным режиссером театра Галину Полищук

Гендиректор МХАТа назначил главным режиссером театра Галину Полищук - РИА Новости, 07.03.2023

Гендиректор МХАТа назначил главным режиссером театра Галину Полищук

Гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман назначил Галину Полищук главным режиссером театра. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T19:00

2023-03-07T19:00

2023-03-07T19:00

культура

владимир кехман

мхат имени м. горького

театр

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман назначил Галину Полищук главным режиссером театра.Также стало известно, что Полищук приступит к своим обязанностям с 13 марта.Галина Полищук – театральный режиссер и педагог. Она ставила спектакли в России, Латвии, Литве, Риге, Эстонии и Норвегии. Ранее худруком "Уголка дедушки Дурова" назначили праправнучку дрессировщика Наталью. Она вступила в должность прошлой осенью.

https://ria.ru/20221012/orkestr-1823492079.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

владимир кехман, мхат имени м. горького, театр