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Гендиректор МХАТа назначил главным режиссером театра Галину Полищук
Гендиректор МХАТа назначил главным режиссером театра Галину Полищук - РИА Новости, 07.03.2023
Гендиректор МХАТа назначил главным режиссером театра Галину Полищук
Гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман назначил Галину Полищук главным режиссером театра. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:00
2023-03-07T19:00
2023-03-07T19:00
культура
владимир кехман
мхат имени м. горького
театр
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман назначил Галину Полищук главным режиссером театра.Также стало известно, что Полищук приступит к своим обязанностям с 13 марта.Галина Полищук – театральный режиссер и педагог. Она ставила спектакли в России, Латвии, Литве, Риге, Эстонии и Норвегии. Ранее худруком "Уголка дедушки Дурова" назначили праправнучку дрессировщика Наталью. Она вступила в должность прошлой осенью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир кехман, мхат имени м. горького, театр
Культура, Владимир Кехман, МХАТ имени М. Горького, Театр
Гендиректор МХАТа назначил главным режиссером театра Галину Полищук
Гендиректор МХАТа Владимир Кехман назначил главным режиссером театра Галину Полищук
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман назначил Галину Полищук главным режиссером театра.
«
"Владимир Кехман назначил главным режиссером театра Галину Полищук, которая известна постановкой спектакля "Женщины Есенина". Этот спектакль второй сезон собирает полные залы театра", – сообщили в МХАТе РИА Новости.
Также стало известно, что Полищук приступит к своим обязанностям с 13 марта.
Галина Полищук – театральный режиссер и педагог. Она ставила спектакли в России, Латвии, Литве, Риге, Эстонии и Норвегии.
Ранее худруком "Уголка дедушки Дурова" назначили
праправнучку дрессировщика Наталью. Она вступила в должность прошлой осенью.
Худруком Российского национального оркестра назначили Александра Рудина