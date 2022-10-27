https://ria.ru/20221027/durov-1827305001.html
Худруком "Уголка дедушки Дурова" назначена праправнучка дрессировщика
Худруком "Уголка дедушки Дурова" назначена праправнучка дрессировщика - РИА Новости, 27.10.2022
Худруком "Уголка дедушки Дурова" назначена праправнучка дрессировщика
Художественным руководителем "Уголка дедушки Дурова" в Москве назначена Наталья Дурова-младшая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:51
2022-10-27T18:51
2022-10-27T18:51
культура
юрий дуров
владимир дуров
уголок дедушки дурова
москва
новости культуры
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Художественным руководителем "Уголка дедушки Дурова" в Москве назначена Наталья Дурова-младшая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы."Художественным руководителем театра "Уголок дедушки Дурова" назначена дрессировщица режиссер Наталья Дурова. 27 октября Наталья Юрьевна была представлена труппе в новом качестве. Официально в должность она вступит 1 ноября 2022 года", – говорится в публикации.Девушка приходится праправнучкой основателю династии дрессировщику Владимиру Дурову (1863–1934) и племянницей Наталье Дуровой, руководившей театром с 1978 по 2007 год. На посту худрука она сменит своего отца, народного артиста России Юрия Дурова. Ранее она уже исполняла такие обязанности, когда замещала отца во время его болезни."Юрий Дуров продолжит работу в театре в должности заместителя художественного руководителя по творческим вопросам", – дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20221024/printsessatsirka-1826231515.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий дуров, владимир дуров, уголок дедушки дурова, москва, новости культуры
Культура, Юрий Дуров, Владимир Дуров, Уголок дедушки Дурова, Москва, Новости культуры
Худруком "Уголка дедушки Дурова" назначена праправнучка дрессировщика
Худруком "Уголка дедушки Дурова" в Москве назначена праправнучка дрессировщика
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Художественным руководителем "Уголка дедушки Дурова" в Москве назначена Наталья Дурова-младшая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Художественным руководителем театра "Уголок дедушки Дурова" назначена дрессировщица режиссер Наталья Дурова. 27 октября Наталья Юрьевна была представлена труппе в новом качестве. Официально в должность она вступит 1 ноября 2022 года", – говорится в публикации.
Девушка приходится праправнучкой основателю династии дрессировщику Владимиру Дурову (1863–1934) и племянницей Наталье Дуровой, руководившей театром с 1978 по 2007 год. На посту худрука она сменит своего отца, народного артиста России Юрия Дурова. Ранее она уже исполняла такие обязанности, когда замещала отца во время его болезни.
"Юрий Дуров продолжит работу в театре в должности заместителя художественного руководителя по творческим вопросам", – дополняется в сообщении.