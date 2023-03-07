https://ria.ru/20230307/marshrutka-1856348869.html

В Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте

В Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте - РИА Новости, 07.03.2023

В Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте

Пассажирка выпала на проезжую часть при повороте маршрутки в Волгограде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:43

2023-03-07T12:43

2023-03-07T15:37

происшествия

волгоград

волгоградская область

россия

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ВОЛГОГРАД, 7 мар — РИА Новости. Пассажирка выпала на проезжую часть при повороте маршрутки в Волгограде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.Накануне вечером у транспортного средства во время движения в Центральном районе города самопроизвольно открылась дверь.Девушку госпитализировали в больницу с травмами.

https://ria.ru/20230227/dtp-1854554747.html

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волгоградская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волгоград, волгоградская область, россия