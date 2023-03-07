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В Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте - РИА Новости, 07.03.2023
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12:43 07.03.2023 (обновлено: 15:37 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/marshrutka-1856348869.html
В Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте
В Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте - РИА Новости, 07.03.2023
В Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте
Пассажирка выпала на проезжую часть при повороте маршрутки в Волгограде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:43
2023-03-07T15:37
происшествия
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россия
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ВОЛГОГРАД, 7 мар — РИА Новости. Пассажирка выпала на проезжую часть при повороте маршрутки в Волгограде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.Накануне вечером у транспортного средства во время движения в Центральном районе города самопроизвольно открылась дверь.Девушку госпитализировали в больницу с травмами.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия
В Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте

В Волгограде пассажирку маршрутки госпитализировали после того, как она выпала на повороте

© Фото : ГУМВД России по Волгоградской областиВ Волгограде во время движения микроавтобуса "Луидор" по ул. Краснознаменская произошло самопроизвольное открытие двери
В Волгограде во время движения микроавтобуса Луидор по ул. Краснознаменская произошло самопроизвольное открытие двери - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской области
В Волгограде во время движения микроавтобуса "Луидор" по ул. Краснознаменская произошло самопроизвольное открытие двери
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 7 мар — РИА Новости. Пассажирка выпала на проезжую часть при повороте маршрутки в Волгограде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Накануне вечером у транспортного средства во время движения в Центральном районе города самопроизвольно открылась дверь.
«
"В результате чего 19-летняя пассажирка (упала. — Прим. ред.) на проезжую часть", — рассказали в полиции.
Девушку госпитализировали в больницу с травмами.
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