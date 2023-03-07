https://ria.ru/20230307/marshrutka-1856348869.html
В Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте
В Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте - РИА Новости, 07.03.2023
В Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте
Пассажирка выпала на проезжую часть при повороте маршрутки в Волгограде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:43
2023-03-07T12:43
2023-03-07T15:37
происшествия
волгоград
волгоградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856421254_0:6:3631:2048_1920x0_80_0_0_c48f96cc2d8b01f11189af98233e9c39.png
ВОЛГОГРАД, 7 мар — РИА Новости. Пассажирка выпала на проезжую часть при повороте маршрутки в Волгограде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.Накануне вечером у транспортного средства во время движения в Центральном районе города самопроизвольно открылась дверь.Девушку госпитализировали в больницу с травмами.
https://ria.ru/20230227/dtp-1854554747.html
волгоград
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856421254_900:0:3631:2048_1920x0_80_0_0_864555f74c0c09e084cdc3a61a4b4a2a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, россия
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия
В Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте
В Волгограде пассажирку маршрутки госпитализировали после того, как она выпала на повороте