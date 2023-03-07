https://ria.ru/20230307/liman-1856312878.html

Эксперт отметил продвижение российских войск на Краснолиманском направлении

Эксперт отметил продвижение российских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.03.2023

Эксперт отметил продвижение российских войск на Краснолиманском направлении

Продвижение российских войск отмечается на краснолиманском направлении, противник ведет контратаки, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:14

2023-03-07T11:14

2023-03-07T11:14

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

андрей марочко

безопасность

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Продвижение российских войск отмечается на краснолиманском направлении, противник ведет контратаки, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении также есть продвижение наших войск, но здесь противник усилился и начинает контратаковать. Прилеты довольно серьезные были за эту ночь, но это не повлияло на ход ведения специальной военной операции", - сказал он в эфире "Соловьев Live". Согласно сводкам Минобороны РФ, на этом направлении Украина потеряла около 850 военных за последние пять дней.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

украина

красный лиман

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

луганская народная республика, россия, андрей марочко, безопасность, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, красный лиман