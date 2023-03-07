https://ria.ru/20230307/liman-1856312878.html
Эксперт отметил продвижение российских войск на Краснолиманском направлении
Эксперт отметил продвижение российских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.03.2023
Эксперт отметил продвижение российских войск на Краснолиманском направлении
Продвижение российских войск отмечается на краснолиманском направлении, противник ведет контратаки, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:14
2023-03-07T11:14
2023-03-07T11:14
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
андрей марочко
безопасность
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818620973_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_789f0af2f0848a309a5adec1f7470ebd.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Продвижение российских войск отмечается на краснолиманском направлении, противник ведет контратаки, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении также есть продвижение наших войск, но здесь противник усилился и начинает контратаковать. Прилеты довольно серьезные были за эту ночь, но это не повлияло на ход ведения специальной военной операции", - сказал он в эфире "Соловьев Live". Согласно сводкам Минобороны РФ, на этом направлении Украина потеряла около 850 военных за последние пять дней.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
украина
красный лиман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818620973_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75b7d02cafd9cd7faa7e627df56c208d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, андрей марочко, безопасность, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Красный Лиман
Эксперт отметил продвижение российских войск на Краснолиманском направлении
Эксперт Марочко сообщил о продвижении российских войск на Краснолиманском направлении