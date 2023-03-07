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Эксперт отметил продвижение российских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/liman-1856312878.html
Эксперт отметил продвижение российских войск на Краснолиманском направлении
Эксперт отметил продвижение российских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.03.2023
Эксперт отметил продвижение российских войск на Краснолиманском направлении
Продвижение российских войск отмечается на краснолиманском направлении, противник ведет контратаки, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:14
2023-03-07T11:14
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
андрей марочко
безопасность
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Продвижение российских войск отмечается на краснолиманском направлении, противник ведет контратаки, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении также есть продвижение наших войск, но здесь противник усилился и начинает контратаковать. Прилеты довольно серьезные были за эту ночь, но это не повлияло на ход ведения специальной военной операции", - сказал он в эфире "Соловьев Live". Согласно сводкам Минобороны РФ, на этом направлении Украина потеряла около 850 военных за последние пять дней.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
украина
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луганская народная республика, россия, андрей марочко, безопасность, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Красный Лиман
Эксперт отметил продвижение российских войск на Краснолиманском направлении

Эксперт Марочко сообщил о продвижении российских войск на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкЖилые дома в Красном Лимане
Жилые дома в Красном Лимане - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Жилые дома в Красном Лимане. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Продвижение российских войск отмечается на краснолиманском направлении, противник ведет контратаки, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На краснолиманском направлении также есть продвижение наших войск, но здесь противник усилился и начинает контратаковать. Прилеты довольно серьезные были за эту ночь, но это не повлияло на ход ведения специальной военной операции", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
Согласно сводкам Минобороны РФ, на этом направлении Украина потеряла около 850 военных за последние пять дней.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей МарочкоБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРКрасный Лиман
 
 
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