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Политолог не исключил победу Кылычдароглу на турецких выборах - РИА Новости, 07.03.2023
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11:40 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856323219.html
Политолог не исключил победу Кылычдароглу на турецких выборах
Политолог не исключил победу Кылычдароглу на турецких выборах - РИА Новости, 07.03.2023
Политолог не исключил победу Кылычдароглу на турецких выборах
Победа кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу не исключена благодаря возможности получить голоса сторонников прокурдской Партии... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:40
2023-03-07T11:40
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
селахаттин демирташ
народный альянс
рабочая партия курдистана
айдын сезер
стамбул
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СТАМБУЛ, 7 мар - РИА Новости. Победа кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу не исключена благодаря возможности получить голоса сторонников прокурдской Партии демократии народов (HDP), заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в РФ Айдын Сезер. Сопредседатель оппозиционной HDP Митхат Санджар заявил ранее, что не исключает отказа от выдвижения кандидата от партии в президенты и поддержки лидера Народно-республиканской партии (CHP) Кылычдароглу в случае прихода к консенсусу. При этом участие HDP в выборах под вопросом из-за судебного процесса, по итогам которого деятельность партии может быть запрещена. По мнению эксперта, Кылычдароглу "вышел победителем" из кризиса между шестью оппозиционными партиями, причем это сыграло и на внешнюю аудиторию. Альянс шести партий чуть не развалился из-за споров между пятью из них и "Хорошей партией", требовавшей рассмотреть возможность выдвижения других кандидатур, помимо Кылычдароглу, но к понедельнику единым кандидатом все же был выдвинут глава CHP. По мнению политолога, шансы Кылычдароглу на победу сейчас можно оценить в 51%. Он отметил, что с приближением даты выборов политические склоки будут усиливаться, а на имидж властей повлияла ситуация с разрушительными землетрясениями. Оппозиционный "Народный альянс" из шести партий объявил Кылычдароглу единым кандидатом в понедельник по итогам встречи альянса. Лидеры пяти оппозиционных партий Турции, входящих в "Народный альянс", а также мэры Стамбула и Анкары станут вице-президентами в случае победы Кылычдароглу, планируется переход к усиленной парламентской форме правления, следует из дорожной карты альянса. Генеральный прокурор Турции Бекир Шахин ранее призвал Конституционный суд полностью запретить деятельность HDP из-за ее связей с запрещенной в Турции и признанной террористической "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Председатель HDP Селахаттин Демирташ на президентских выборах в 2014 и 2018 годов занимал третье место, набрав соответственно 9,7% и 8,4% голосов избирателей. Сейчас он отбывает тюремный срок по обвинению в оскорблении президента республики Тайипа Эрдогана, а также по обвинению в террористической пропаганде. Всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Нынешний президент Эрдоган уже выдвинул свою кандидатуру от "Республиканского альянса".
https://ria.ru/20230306/posol-1856178127.html
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, селахаттин демирташ, народный альянс, рабочая партия курдистана, айдын сезер, стамбул
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Селахаттин Демирташ, Народный альянс, Рабочая партия Курдистана, Айдын Сезер, Стамбул
Политолог не исключил победу Кылычдароглу на турецких выборах

Политолог Сезер: Кылычдароглу может победить на выборах в Турции за счет голосов курдов

© AP Photo / Emrah GurelЛидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 мар - РИА Новости. Победа кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу не исключена благодаря возможности получить голоса сторонников прокурдской Партии демократии народов (HDP), заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в РФ Айдын Сезер.
Сопредседатель оппозиционной HDP Митхат Санджар заявил ранее, что не исключает отказа от выдвижения кандидата от партии в президенты и поддержки лидера Народно-республиканской партии (CHP) Кылычдароглу в случае прихода к консенсусу. При этом участие HDP в выборах под вопросом из-за судебного процесса, по итогам которого деятельность партии может быть запрещена.
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По мнению эксперта, Кылычдароглу "вышел победителем" из кризиса между шестью оппозиционными партиями, причем это сыграло и на внешнюю аудиторию. Альянс шести партий чуть не развалился из-за споров между пятью из них и "Хорошей партией", требовавшей рассмотреть возможность выдвижения других кандидатур, помимо Кылычдароглу, но к понедельнику единым кандидатом все же был выдвинут глава CHP.
«
"Помимо этого, теперь ему будет проще заполучить голоса курдов, так как ожидается, что лидер "Хорошей партии" Мерал Акшенер уже не будет возражать против контактов с HDP", - сказал Сезер.
По мнению политолога, шансы Кылычдароглу на победу сейчас можно оценить в 51%. Он отметил, что с приближением даты выборов политические склоки будут усиливаться, а на имидж властей повлияла ситуация с разрушительными землетрясениями.
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Оппозиционный "Народный альянс" из шести партий объявил Кылычдароглу единым кандидатом в понедельник по итогам встречи альянса. Лидеры пяти оппозиционных партий Турции, входящих в "Народный альянс", а также мэры Стамбула и Анкары станут вице-президентами в случае победы Кылычдароглу, планируется переход к усиленной парламентской форме правления, следует из дорожной карты альянса.
Генеральный прокурор Турции Бекир Шахин ранее призвал Конституционный суд полностью запретить деятельность HDP из-за ее связей с запрещенной в Турции и признанной террористической "Рабочей партией Курдистана" (РПК).
Председатель HDP Селахаттин Демирташ на президентских выборах в 2014 и 2018 годов занимал третье место, набрав соответственно 9,7% и 8,4% голосов избирателей. Сейчас он отбывает тюремный срок по обвинению в оскорблении президента республики Тайипа Эрдогана, а также по обвинению в террористической пропаганде.
Всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Нынешний президент Эрдоган уже выдвинул свою кандидатуру от "Республиканского альянса".
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В миреТурцияКемаль КылычдароглуСелахаттин ДемирташНародный альянсРабочая партия КурдистанаАйдын СезерСтамбул
 
 
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