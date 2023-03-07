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Товарооборот России и Китая за январь — февраль вырос на 25,9 процента - РИА Новости, 07.03.2023
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09:29 07.03.2023 (обновлено: 10:26 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/kitay-1856282965.html
Товарооборот России и Китая за январь — февраль вырос на 25,9 процента
Товарооборот России и Китая за январь — февраль вырос на 25,9 процента - РИА Новости, 07.03.2023
Товарооборот России и Китая за январь — февраль вырос на 25,9 процента
Товарооборот между Россией и Китаем в январе — феврале 2023 года вырос на 25,9 процента и составил 33,685 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:29
2023-03-07T10:26
экономика
китай
россия
пекин
дмитрий песков
си цзиньпин
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ПЕКИН, 7 мар — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем в январе — феврале 2023 года вырос на 25,9 процента и составил 33,685 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. За отчетный период из КНР ввезены товары на сумму 15,036 миллиарда долларов, что на 19,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки продукции в Россию выросли на 31,3 процента — до 18,648 миллиарда в американской валюте.По итогам 2022 года товарооборот между государствами увеличился на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. После переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине лидер КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель — 250 миллиардов долларов в год.В свою очередь, оборот продукции между Китаем и США в январе — феврале этого года сократился на 17,4 процента, составив 101,847 миллиарда. По итогам же всего прошлого года показатель вырос на 0,6 процента — до 759, 427 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230117/ekonomika-1845435954.html
https://ria.ru/20221205/tovarooborot-1836359390.html
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экономика, китай, россия, пекин, дмитрий песков, си цзиньпин
Экономика, Китай, Россия, Пекин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
Товарооборот России и Китая за январь — февраль вырос на 25,9 процента

Товарооборот России и Китая за январь — февраль вырос до 33,685 миллиарда долларов

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиАвтомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем в январе — феврале 2023 года вырос на 25,9 процента и составил 33,685 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
За отчетный период из КНР ввезены товары на сумму 15,036 миллиарда долларов, что на 19,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки продукции в Россию выросли на 31,3 процента — до 18,648 миллиарда в американской валюте.
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По итогам 2022 года товарооборот между государствами увеличился на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
После переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине лидер КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель — 250 миллиардов долларов в год.
В свою очередь, оборот продукции между Китаем и США в январе — феврале этого года сократился на 17,4 процента, составив 101,847 миллиарда. По итогам же всего прошлого года показатель вырос на 0,6 процента — до 759, 427 миллиарда долларов.
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ЭкономикаКитайРоссияПекинДмитрий ПесковСи Цзиньпин
 
 
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