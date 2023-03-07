https://ria.ru/20230307/khazin-1856129687.html

Михаил Хазин: России надо разворачиваться не на Восток, а к себе самой

Михаил Хазин: России надо разворачиваться не на Восток, а к себе самой - РИА Новости, 07.03.2023

Михаил Хазин: России надо разворачиваться не на Восток, а к себе самой

Наладить импортозамещение в России невозможно без запуска инвестиционного процесса со стороны государства, считает Михаил Хазин – российский экономист и... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:00

2023-03-07T10:00

2023-03-07T10:00

интервью

михаил хазин

роскосмос

борис джонсон

владимир путин

россия

москва

экономика

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Наладить импортозамещение в России невозможно без запуска инвестиционного процесса со стороны государства, считает Михаил Хазин – российский экономист и основатель Фонда экономических исследований своего имени. В интервью РИА Новости он рассказал, чем вреден параллельный импорт, кто может стать валютными соседями России, и как провести реформу чиновничьего аппарата по Салтыкову-Щедрину. Беседовал Серго Кухианидзе.– Какова, с вашей точки зрения, задача номер один российской экономики?– Запустить инвестиционный процесс. Сейчас нужно менять проводимую в стране запретительную кредитно-денежную политику на поддерживающую. Для этого необходимо существенно понизить ставку, сделать дешевыми кредиты в инвестиции, в производственный сектор, немножко изменить налоговую систему. И, поверьте, сразу найдутся 300-400 миллиардов долларов, которые можно будет ежегодно направлять на развитие экономики России.Без этого все разговоры о том же импортозамещении останутся лишь сотрясением воздуха. Ведь для того, чтобы оно имело место быть, надо инвестировать средства в строительство производственных мощностей, на которых производят это самое импортозамещение.– Ровно год назад правительство легализовало параллельный импорт. Эта антикризисная мера сработала?– Знаете, это все бантики! Потому что никакой параллельный импорт нам не нужен. Ведь подавляющая часть импорта в России – это ширпотреб, который мы и сами в состоянии выпускать. Но для этого, повторю, нужны инвестиции, банкирам и чиновникам надо прекратить блокировать все сделки с бизнесом.Нужно заняться, наконец, финансированием малого и среднего бизнеса, дать ему льготы, предоставить возможность предпринимателям заниматься своим делом, и все будет хорошо. Например, промышленная ипотека под 3-5%, о которой говорил президент в недавнем послании Федеральному собранию, – дело прекрасное, но при сегодняшней финансовой политике сделать это невозможно. Банкам она принесет чистые убытки, денег из бюджета им никто не даст.– И почему же все, о чем вы говорите, не делается?– Международный валютный фонд не разрешает. Поймите, финансовой системой у нас до сих пор управляют из Вашингтона. Представляете, они с нами воюют и одновременно управляют нашей финансовой системой – это же песня!Носегодня у России появляется уникальный шанс начать свое возрождение, реально взяться за свою экономику. России сейчас не на Восток надо поворачиваться, а разворачиваться к себе самой. Ведь поворот на Восток, о котором у нас сегодня так много толкуют, это, по моему глубокому убеждению, всего лишь попытка заткнуть дыры, образовавшиеся в стране после ухода западных компаний.С точки зрения развития отечественной экономики параллельный импорт принесет больше вреда, чем пользы. Что, например, от нас нужно Китаю? Прежде всего, российская нефть и российский газ. А нам от них – доллары, на которые мы вновь будем закупать заграничный ширпотреб. Эту порочную цепь необходимо ломать. Давайте лучше вложим имеющиеся в России средства в собственное производство, и не будет у нас потребности в долларах.– Кстати, какая валюта сейчас нужна России? Ведь и доллары, и евро объявлены токсичными. Теперь равнение держать на юань, рупию или турецкую лиру?– Это отдельная тема. Пока неизвестно, что за валюта появится в зоне, куда будет входить Россия. Мир сегодня меняется самым кардинальным образом, он уже никогда не будет таким, каким был до 24 февраля прошлого года. Мир, и это видно уже сейчас, распадается не только на новые экономические, но и на новые валютные зоны.В нашу валютную зону, кроме России, считаю, войдут ее ближайшие соседи, Иран, Турция и арабский мир, возможно, кто-то еще. Какая в ней будет ходить валюта, сегодня сказать сложно. Может, ею станет наш рубль, а, быть может, появится некая другая объединенная валюта, как, допустим, в Евросоюзе.– Как считаете, про отношения с Западом на ближайшую перспективу Москве вообще можно забыть?– Запад стоит на пороге глубочайшего кризиса. В результате у них произойдет смена элит, придут новые люди, которые обязательно захотят с нами наладить отношения. Мы, полагаю, будем готовы пойти им навстречу, но многое их заставим вспомнить.Сначала они будут нам говорить "нет", но потом, надеюсь, образумятся. Так ведь уже было с Борисом Джонсоном, когда он в бытность премьер-министром Великобритании захотел встретиться с Владимиром Путиным, обсудить перспективы торгово-экономического сотрудничества.Наш президент ведь тогда ему сразу объяснил, что для начала признаетесь и публично объявите о том, что вы сами отравили Скрипалей, тогда и поговорим, сядем за стол переговоров, но духа на это у Джонсона тогда не хватило.– Запад, по-вашему мнению, вернет России замороженные золотовалютные резервы?– Не исключаю, что через какое-то время мы их в том или ином виде получим.– Что думаете о потолке цен на российские энергоносители, введенном Вашингтоном и Брюсселем?– Я отлично знаю закон экономики: любая попытка искусственного регулирования цен приводит к их росту для потребителей, что европейцы сейчас сильно ощущают на своих кошельках. Вот и все.Не хочется быть грубым, но у современных западных лидеров, кажется, окончательно "крыша поехала". Во всяком случае, все их действия настолько неадекватны, что уже не вызывает удивления то, что происходит в настоящее время с экономиками Соединенных Штатов и Западной Европы. Они, просто говоря, деградируют. О чем свидетельствуют и достаточно высокая инфляция, и значительное сужение промышленного сектора и сектора услуг, и падение объема розничных продаж.– Что России, находящейся сейчас в сложной ситуации из-за введенных беспрецедентных санкций, стоит вспомнить из истории страны: НЭП – новую экономическую политику или мобилизационную экономику?– Дело не в терминах, а в принципах. И главным должен стать принцип личной ответственности. Только ему нужно следовать при назначении людей на руководящие должности.Выбирая, допустим, главу "Роскосмоса", надо ставить ему конкретную задачу: "Илон Маск в ближайшие пять лет собирается запустить 12 тысяч спутников, значит, у нас через три года должны летать не менее 10 тысяч спутников!".– Вы это серьезно?– Просто вы попросили вспомнить историю, вот я и привел пример, как это делалось в стране в 1930-е и 1940-е годы. Именно в такой ситуации оказался в 1947 году мой дед Григорий Лейзерович Хазин, которого в один прекрасный день вызвал к себе по поручению Сталина Виктор Абакумов, возглавлявший в то время министерство госбезопасности СССР, и поставил перед ним задачу, связанную с созданием вокруг Москвы системы противовоздушной обороны, и выполнить ее, понятно, надо было в строго определенный срок.Подводя итог, Абакумов спросил: "Сможешь?". Дед ответил: "Да, смогу". Абакумов лишь заметил, что, если не справишься, тебя придется посадить. Дед все выполнил, как требовалось, и получил в 1949 году Сталинскую премию. Понятно, что тогда было иное время, что сегодня так действовать нельзя. Я и не призываю к этому, Боже упаси. Речь, повторю, лишь о том, чтобы каждый руководитель нес персональную ответственность за то, что ему поручено, и осознавал ее. Если ясно, что он не справляется, его необходимо менять на другого – более компетентного, квалифицированного.– Кадры, как говорится, решают все.– Как всегда. Да, чтобы запустить сегодня процесс экономических преобразований, требуется радикальная смена части управляющего класса, правительственных чиновников ряда министерств и глав нескольких крупнейших банков. В целом, говорить можно о новой команде, ядро которой составят 20-25 человек.Причем, грамотные люди, способные это сделать, в России есть. Разумеется, сдвинуть все с мертвой точки непросто. Скажу больше – чрезвычайно болезненно. Но начинать надо, и чем скорее, тем лучше.Главное, чтобы процесс шел без эксцессов. Помните, как это у Салтыкова-Щедрина в его замечательном произведении "История одного города", где один из городничих дал совершенно гениальное указание: "Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития".

https://ria.ru/20221219/import-1839712277.html

https://ria.ru/20230216/valyuta-1852347852.html

https://ria.ru/20230223/ekonomika-1853996878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, михаил хазин, роскосмос, борис джонсон, владимир путин, россия, москва, экономика