Рейтинг@Mail.ru
Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:45 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/gorod312-1856469840.html
Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность
Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность - РИА Новости, 07.03.2023
Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность
Участники коллектива "Город 312" приостановили концертную деятельность. Причиной послужили проблемы со здоровьем у фронтвумен коллектива Аи (Светланы... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:45
2023-03-07T18:45
шоубиз
музыка
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794609462_0:67:2970:1738_1920x0_80_0_0_17a90522c178a39a50f4d7644f995764.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Участники коллектива "Город 312" приостановили концертную деятельность. Причиной послужили проблемы со здоровьем у фронтвумен коллектива Аи (Светланы Назаренко). Однако они отметили, что группа продолжит работу над новым материалом во время творческого отпуска вокалистки. Коллектив "Город 312" был основан в Бишкеке в 2001 году. Группа обрела популярность после выхода хита "Останусь", который в 2006-м стал саундтреком к фильму "Дневной дозор". Ранее Елена Ваенга отменила концерты в шести российских городах из-за проблем со здоровьем. Артистка заболела ларингитом.
https://ria.ru/20221028/maksim-1827640977.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794609462_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1744a332626c90d837dfe4ccd3a0f80a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
музыка, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Музыка, Знаменитости, Шоу-бизнес
Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность

Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность из-за здоровья вокалистки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГруппа "Город 312"
Группа Город 312 - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Участники коллектива "Город 312" приостановили концертную деятельность. Причиной послужили проблемы со здоровьем у фронтвумен коллектива Аи (Светланы Назаренко).
«
"После перенесенного ковида у нашей солистки Аи возникли определенные проблемы со здоровьем. Из-за плотного рабочего графика организм артистки потребовал особого внимания. Коллективом было принято решение на ближайшее время сделать перерыв в концертной деятельности", – поделились музыканты в своей соцсети.
Однако они отметили, что группа продолжит работу над новым материалом во время творческого отпуска вокалистки.
«
"Группа не сбавляет обороты и пишет на студии новый материал", – заключили артисты.
Коллектив "Город 312" был основан в Бишкеке в 2001 году. Группа обрела популярность после выхода хита "Останусь", который в 2006-м стал саундтреком к фильму "Дневной дозор".
Ранее Елена Ваенга отменила концерты в шести российских городах из-за проблем со здоровьем. Артистка заболела ларингитом.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья
28 октября 2022, 18:55
 
ШоубизМузыкаЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала