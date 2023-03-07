https://ria.ru/20230307/gorod312-1856469840.html

Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность

Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность - РИА Новости, 07.03.2023

Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность

Участники коллектива "Город 312" приостановили концертную деятельность. Причиной послужили проблемы со здоровьем у фронтвумен коллектива Аи (Светланы... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:45

2023-03-07T18:45

2023-03-07T18:45

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Участники коллектива "Город 312" приостановили концертную деятельность. Причиной послужили проблемы со здоровьем у фронтвумен коллектива Аи (Светланы Назаренко). Однако они отметили, что группа продолжит работу над новым материалом во время творческого отпуска вокалистки. Коллектив "Город 312" был основан в Бишкеке в 2001 году. Группа обрела популярность после выхода хита "Останусь", который в 2006-м стал саундтреком к фильму "Дневной дозор". Ранее Елена Ваенга отменила концерты в шести российских городах из-за проблем со здоровьем. Артистка заболела ларингитом.

https://ria.ru/20221028/maksim-1827640977.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

музыка, знаменитости, шоу-бизнес