https://ria.ru/20230307/gorod312-1856469840.html
Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность
Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность - РИА Новости, 07.03.2023
Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность
Участники коллектива "Город 312" приостановили концертную деятельность. Причиной послужили проблемы со здоровьем у фронтвумен коллектива Аи (Светланы... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:45
2023-03-07T18:45
2023-03-07T18:45
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Участники коллектива "Город 312" приостановили концертную деятельность. Причиной послужили проблемы со здоровьем у фронтвумен коллектива Аи (Светланы Назаренко). Однако они отметили, что группа продолжит работу над новым материалом во время творческого отпуска вокалистки. Коллектив "Город 312" был основан в Бишкеке в 2001 году. Группа обрела популярность после выхода хита "Останусь", который в 2006-м стал саундтреком к фильму "Дневной дозор". Ранее Елена Ваенга отменила концерты в шести российских городах из-за проблем со здоровьем. Артистка заболела ларингитом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Музыка, Знаменитости, Шоу-бизнес
Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность
Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность из-за здоровья вокалистки
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Участники коллектива "Город 312" приостановили концертную деятельность. Причиной послужили проблемы со здоровьем у фронтвумен коллектива Аи (Светланы Назаренко).
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"После перенесенного ковида у нашей солистки Аи возникли определенные проблемы со здоровьем. Из-за плотного рабочего графика организм артистки потребовал особого внимания. Коллективом было принято решение на ближайшее время сделать перерыв в концертной деятельности", – поделились музыканты в своей соцсети.
Однако они отметили, что группа продолжит работу над новым материалом во время творческого отпуска вокалистки.
«
"Группа не сбавляет обороты и пишет на студии новый материал", – заключили артисты.
Коллектив "Город 312" был основан в Бишкеке в 2001 году. Группа обрела популярность после выхода хита "Останусь", который в 2006-м стал саундтреком к фильму "Дневной дозор".
Ранее Елена Ваенга отменила
концерты в шести российских городах из-за проблем со здоровьем. Артистка заболела ларингитом.
МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья