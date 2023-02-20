Ваенга отменила концерты в шести российских городах
Ваенга отменила концерты в шести российских городах из-за проблем с голосом
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Елена Ваенга отменила концерты в шести городах. Они должны были состояться в конце февраля и начале марта.
"Дорогие люди, я хочу сделать заявление по поводу переноса концертов в Ессентуках, Краснодаре, Ростове, Воронеже, Таганроге и Липецке. Они состоятся после 20 марта. Буду держать в курсе по поводу дат", – поделилась певица в своей соцсети.
Также она назвала причину, по которой ей пришлось перенести свои выступления на другие даты.
"У меня ларингит. Уже был опыт, когда выходила на сцену, и мне много писали о разочаровании. Я живой человек, так произошло. Вчера пела один концерт. Было очень стыдно перед зрителем, но назад дороги не было. Я ничего не делала, чтобы заболеть. Вокалист не может петь, если у него сломан голос. Надеюсь на понимание", – призналась артистка.
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