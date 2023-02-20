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Ваенга отменила концерты в шести российских городах - РИА Новости, 20.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230220/vaenga-1853230508.html
Ваенга отменила концерты в шести российских городах
Ваенга отменила концерты в шести российских городах - РИА Новости, 20.02.2023
Ваенга отменила концерты в шести российских городах
Елена Ваенга отменила концерты в шести городах. Они должны были состояться в конце февраля и начале марта. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:16
2023-02-20T20:16
шоубиз
елена ваенга (хрулева)
ессентуки
краснодар
ростов
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воронеж
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Елена Ваенга отменила концерты в шести городах. Они должны были состояться в конце февраля и начале марта. Также она назвала причину, по которой ей пришлось перенести свои выступления на другие даты. Ранее Глюкоза отменила большой сольный концерт в Москве. Однако она не раскрыла причину случившегося.
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елена ваенга (хрулева), ессентуки, краснодар, ростов, таганрог, воронеж, липецк, концерты, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Елена Ваенга (Хрулева), Ессентуки, Краснодар, Ростов, Таганрог, Воронеж, Липецк, концерты, Новости шоу-бизнеса
20:16 20.02.2023
 
Ваенга отменила концерты в шести российских городах

Ваенга отменила концерты в шести российских городах из-за проблем с голосом

© РИА Новости / Руслан Кривобок Певица Елена Ваенга
 Певица Елена Ваенга - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Елена Ваенга отменила концерты в шести городах. Они должны были состояться в конце февраля и начале марта.
"Дорогие люди, я хочу сделать заявление по поводу переноса концертов в Ессентуках, Краснодаре, Ростове, Воронеже, Таганроге и Липецке. Они состоятся после 20 марта. Буду держать в курсе по поводу дат", – поделилась певица в своей соцсети.
Также она назвала причину, по которой ей пришлось перенести свои выступления на другие даты.
"У меня ларингит. Уже был опыт, когда выходила на сцену, и мне много писали о разочаровании. Я живой человек, так произошло. Вчера пела один концерт. Было очень стыдно перед зрителем, но назад дороги не было. Я ничего не делала, чтобы заболеть. Вокалист не может петь, если у него сломан голос. Надеюсь на понимание", – призналась артистка.
Ранее Глюкоза отменила большой сольный концерт в Москве. Однако она не раскрыла причину случившегося.
Церемония вручения музыкальной премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 16:31Шоубиз
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ШоубизЕлена Ваенга (Хрулева)ЕссентукиКраснодарРостовТаганрогВоронежЛипецкконцертыНовости шоу-бизнеса
 
 
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