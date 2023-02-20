Ваенга отменила концерты в шести российских городах

"У меня ларингит. Уже был опыт, когда выходила на сцену, и мне много писали о разочаровании. Я живой человек, так произошло. Вчера пела один концерт. Было очень стыдно перед зрителем, но назад дороги не было. Я ничего не делала, чтобы заболеть. Вокалист не может петь, если у него сломан голос. Надеюсь на понимание", – призналась артистка.