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В Москве неожиданно отменили большой концерт Глюкозы - РИА Новости, 16.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230216/glyukoza-1852503950.html
В Москве неожиданно отменили большой концерт Глюкозы
В Москве неожиданно отменили большой концерт Глюкозы - РИА Новости, 16.02.2023
В Москве неожиданно отменили большой концерт Глюкозы
В Москве неожиданно отменили концерт певицы Глюкозы (Наталья Ионова). Мероприятие должно было состояться в пятницу, 17 февраля в Crocus City Hall. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T20:10
2023-02-16T20:15
шоубиз
глюкоза (наталья ионова)
москва
шоу-бизнес
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звезды
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Москве неожиданно отменили концерт певицы Глюкозы (Наталья Ионова). Мероприятие должно было состояться в пятницу, 17 февраля в Crocus City Hall. Также исполнительница пообещала назвать новую дату мероприятия позже. Однако ни она, ни ее директор не сообщили причину отмены концерта. Ранее в Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов". По данным СМИ, случившееся связано с позицией солистки Дианы Арбениной относительно СВО.
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глюкоза (наталья ионова), москва, шоу-бизнес, знаменитости, звезды
Шоубиз, Глюкоза (Наталья Ионова), Москва, Шоу-бизнес, Знаменитости, звезды
20:10 16.02.2023 (обновлено: 20:15 16.02.2023)
 
В Москве неожиданно отменили большой концерт Глюкозы

В Москве неожиданно отменили концерт Глюкозы 17 февраля, певица просит прощения у зрителей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Москве неожиданно отменили концерт певицы Глюкозы (Наталья Ионова). Мероприятие должно было состояться в пятницу, 17 февраля в Crocus City Hall.
"До последнего готовилась изо всех сил. К сожалению, наша встреча не состоится. Мой концерт придется перенести. Я сожалею об этом. Но не все зависит от меня. Простите, что сообщаю так поздно. Я была уверена, что все получится", – поделилась артистка в своей соцсети.
Также исполнительница пообещала назвать новую дату мероприятия позже. Однако ни она, ни ее директор не сообщили причину отмены концерта.
Ранее в Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов". По данным СМИ, случившееся связано с позицией солистки Дианы Арбениной относительно СВО.
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