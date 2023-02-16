20:10 16.02.2023 (обновлено: 20:15 16.02.2023)
В Москве неожиданно отменили большой концерт Глюкозы
В Москве неожиданно отменили концерт Глюкозы 17 февраля, певица просит прощения у зрителей
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Москве неожиданно отменили концерт певицы Глюкозы (Наталья Ионова). Мероприятие должно было состояться в пятницу, 17 февраля в Crocus City Hall.
"До последнего готовилась изо всех сил. К сожалению, наша встреча не состоится. Мой концерт придется перенести. Я сожалею об этом. Но не все зависит от меня. Простите, что сообщаю так поздно. Я была уверена, что все получится", – поделилась артистка в своей соцсети.
Также исполнительница пообещала назвать новую дату мероприятия позже. Однако ни она, ни ее директор не сообщили причину отмены концерта.
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