https://ria.ru/20230307/eda-1856345307.html

"Яндекс" запустил сервис доставки еды в Узбекистане

"Яндекс" запустил сервис доставки еды в Узбекистане - РИА Новости, 07.03.2023

"Яндекс" запустил сервис доставки еды в Узбекистане

Сервис доставки еды "Яндекс Еда" начал работать в Ташкенте под брендом Yandex Eats, к нему уже подключено более 200 ресторанов и кафе, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:33

2023-03-07T12:33

2023-03-07T12:33

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сервис доставки еды "Яндекс Еда" начал работать в Ташкенте под брендом Yandex Eats, к нему уже подключено более 200 ресторанов и кафе, говорится в сообщении компании. "Яндекс Еда" запустилась в Ташкенте под брендом Yandex Eats. Узбекистан стал пятой страной СНГ, где доступен сервис, после России, Казахстана, Беларуси и Армении. Приложение и сайт Yandex Eats доступны в стране на узбекском, английском и русском языках", - говорится в сообщении компании. Отмечается, к сервису уже подключено более 200 ресторанов и кафе Ташкента, например, FeedUp, Bon!, Oqtepa Lavash, Yaponamama. "Кроме готовых блюд из ресторанов пользователи могут выбирать для доставки товары из магазинов The Loaf, EcoVkuz, Goodveen Flower House, Red Dragon, Hobby Games и других. На данный момент можно заказать продукты, напитки и цветы, а в дальнейшем количество партнеров и разнообразие ассортимента будет расти", - отметили в сервисе.

https://rsport.ria.ru/20230226/eda-1854399814.html

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технологии, ташкент, узбекистан, россия, яндекс, снг, в мире, экономика