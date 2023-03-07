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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором в Тамбовской области - РИА Новости, 07.03.2023
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11:09 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/dtp-1856310972.html
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором в Тамбовской области
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором в Тамбовской области - РИА Новости, 07.03.2023
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором в Тамбовской области
Семь человек получили травмы при столкновении автобуса и трактора в ночь на вторник в Тамбовской области, сообщила региональная полиция. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:09
2023-03-07T11:09
происшествия
авто
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
mercedes
дтп
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ВОРОНЕЖ, 7 мар - РИА Новости. Семь человек получили травмы при столкновении автобуса и трактора в ночь на вторник в Тамбовской области, сообщила региональная полиция. ДТП произошло в 00.10 на 413 километре автомобильной дороги Р-22 "Каспий" в Никифоровском районе Тамбовской области. "Произошло столкновение автобуса Mercedes и трактора "Беларусь". По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек. В автобусе находились около 20 пассажиров. Среди пострадавших 34-летний водитель автобуса, 44-летний тракторист и пять пассажиров", — говорится в релизе. На сайте регионального главка МЧС РФ отметили, что движение по дороге сейчас идет по одной полосе. Топливо в результате ДТП не разливалось, пожара не было. Процессуальную проверку по факту ДТП взяла под контроль прокуратура Никифоровского района Тамбовской области, говорится в телеграм-канале областного надзорного ведомства.
https://ria.ru/20230301/avtobus-1855090216.html
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происшествия, авто, тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), mercedes, дтп
Происшествия, Авто, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Mercedes, ДТП
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором в Тамбовской области

В Тамбовской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором "Беларусь"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 мар - РИА Новости. Семь человек получили травмы при столкновении автобуса и трактора в ночь на вторник в Тамбовской области, сообщила региональная полиция.
ДТП произошло в 00.10 на 413 километре автомобильной дороги Р-22 "Каспий" в Никифоровском районе Тамбовской области.
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"Произошло столкновение автобуса Mercedes и трактора "Беларусь". По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек. В автобусе находились около 20 пассажиров. Среди пострадавших 34-летний водитель автобуса, 44-летний тракторист и пять пассажиров", — говорится в релизе.
На сайте регионального главка МЧС РФ отметили, что движение по дороге сейчас идет по одной полосе. Топливо в результате ДТП не разливалось, пожара не было.
Процессуальную проверку по факту ДТП взяла под контроль прокуратура Никифоровского района Тамбовской области, говорится в телеграм-канале областного надзорного ведомства.
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ПроисшествияАвтоТамбовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)MercedesДТП
 
 
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