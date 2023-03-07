https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856310673.html

Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий

Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 07.03.2023

Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий

Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, правила выдачи документа утверждены постановлением, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:09

2023-03-07T11:09

2023-03-07T11:13

специальная военная операция на украине

общество

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, правила выдачи документа утверждены постановлением, сообщается на сайте кабмина."Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлением правительства. Речь идёт о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы России в ходе специальной военной операции. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы", - говорится в сообщении.Выдавать документ будут военные комиссариаты российских регионов по месту постановки добровольца на воинский учёт или по месту жительства. Отмечается, что для этого потребуется подать заявление. Постановлением также предусмотрено, что, если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно.В кабмине напомнили, что закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.

https://ria.ru/20230306/boytsy-1853829935.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия