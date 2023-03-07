Рейтинг@Mail.ru
Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 07.03.2023 (обновлено: 11:13 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856310673.html
Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий
Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 07.03.2023
Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий
Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, правила выдачи документа утверждены постановлением, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:09
2023-03-07T11:13
специальная военная операция на украине
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852356985_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_173dd54758d92356e51e31a2e1a110a0.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, правила выдачи документа утверждены постановлением, сообщается на сайте кабмина."Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлением правительства. Речь идёт о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы России в ходе специальной военной операции. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы", - говорится в сообщении.Выдавать документ будут военные комиссариаты российских регионов по месту постановки добровольца на воинский учёт или по месту жительства. Отмечается, что для этого потребуется подать заявление. Постановлением также предусмотрено, что, если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно.В кабмине напомнили, что закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.
https://ria.ru/20230306/boytsy-1853829935.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852356985_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_245ed439a0c7160ae373e0364d599222.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий

Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, правила выдачи документа утверждены постановлением, сообщается на сайте кабмина.
"Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлением правительства. Речь идёт о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы России в ходе специальной военной операции. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы", - говорится в сообщении.
Выдавать документ будут военные комиссариаты российских регионов по месту постановки добровольца на воинский учёт или по месту жительства. Отмечается, что для этого потребуется подать заявление. Постановлением также предусмотрено, что, если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно.
В кабмине напомнили, что закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
"С бумагами разберемся": с какими проблемами сталкиваются раненные в СВО
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала