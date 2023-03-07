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Режиссер "Святого Архипелага" назвал СВО шансом обрести путь для России
Режиссер "Святого Архипелага" назвал СВО шансом обрести путь для России - РИА Новости, 07.03.2023
Режиссер "Святого Архипелага" назвал СВО шансом обрести путь для России
Режиссер фильма "Святой Архипелаг" Сергей Дебижев высказался о влиянии спецоперации на будущее России. По его мнению, СВО стала для страны шансом обрести... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:12
2023-03-07T12:12
2023-03-07T14:42
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Режиссер фильма "Святой Архипелаг" Сергей Дебижев высказался о влиянии спецоперации на будущее России. По его мнению, СВО стала для страны шансом обрести собственный путь. По его мнению, у русской цивилизации "другой способ существования, другое понимание бытия".Фильм "Святой Архипелаг" рассказывает о жизни братии Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. Киноленту сняли для большого экрана в формате 6К. Кроме того, ее признали лучшим документальным фильмом на 44-м Московском международном кинофестивале. Премьера "Святого архипелага" состоится восьмого марта более чем в 100 городах России. Ранее Дмитрий Медведев удивился, почему не заменяют критикующих СВО шоураннеров. Также, он отметил, что деятелям искусства следует обратиться к традиционным ценностям. РИА Новости – информационный партнер проекта "Святой Архипелаг".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино, россия, религия, культура
Кино, Россия, Религия, Религия, Культура
Режиссер "Святого Архипелага" назвал СВО шансом обрести путь для России
Режиссер "Святого Архипелага" Сергей Дебижев назвал СВО шансом обрести путь для России
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Режиссер фильма "Святой Архипелаг" Сергей Дебижев высказался о влиянии спецоперации на будущее России. По его мнению, СВО стала для страны шансом обрести собственный путь.
«
"Отнесся к этому (СВО – Прим. Ред.) как к шансу, что мы можем обрести свою собственную жизнь, построить собственное будущее, соответствующее нашему представлению о жизни. Кто-то вдруг решил, что псевдоцивилизованный мир нам подскажет, как жить. Согласившись с этим, мы предали свой путь", – поделился режиссер.
По его мнению, у русской цивилизации "другой способ существования, другое понимание бытия".
«
"Наше мировоззрение – религиозное, пропитанное любовью. И все вытекает из этого. Русская культура и традиция пронизаны религиозными смыслами. Традиция – это не прошлое, а вечное. Сейчас у нас появился шанс построить свою жизнь, и, окрепнув, транслировать свое мировоззрение", – добавил Дебижев.
Фильм "Святой Архипелаг" рассказывает о жизни братии Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. Киноленту сняли для большого экрана в формате 6К.
Кроме того, ее признали лучшим документальным фильмом на 44-м Московском международном кинофестивале. Премьера "Святого архипелага" состоится восьмого марта более чем в 100 городах России.
Ранее Дмитрий Медведев удивился
, почему не заменяют критикующих СВО шоураннеров. Также, он отметил, что деятелям искусства следует обратиться к традиционным ценностям.
РИА Новости – информационный партнер проекта "Святой Архипелаг".
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