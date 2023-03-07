https://ria.ru/20230307/debizhev-1856334664.html

Режиссер "Святого Архипелага" назвал СВО шансом обрести путь для России

Режиссер "Святого Архипелага" назвал СВО шансом обрести путь для России - РИА Новости, 07.03.2023

Режиссер "Святого Архипелага" назвал СВО шансом обрести путь для России

Режиссер фильма "Святой Архипелаг" Сергей Дебижев высказался о влиянии спецоперации на будущее России. По его мнению, СВО стала для страны шансом обрести... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:12

2023-03-07T12:12

2023-03-07T14:42

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Режиссер фильма "Святой Архипелаг" Сергей Дебижев высказался о влиянии спецоперации на будущее России. По его мнению, СВО стала для страны шансом обрести собственный путь. По его мнению, у русской цивилизации "другой способ существования, другое понимание бытия".Фильм "Святой Архипелаг" рассказывает о жизни братии Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. Киноленту сняли для большого экрана в формате 6К. Кроме того, ее признали лучшим документальным фильмом на 44-м Московском международном кинофестивале. Премьера "Святого архипелага" состоится восьмого марта более чем в 100 городах России. Ранее Дмитрий Медведев удивился, почему не заменяют критикующих СВО шоураннеров. Также, он отметил, что деятелям искусства следует обратиться к традиционным ценностям. РИА Новости – информационный партнер проекта "Святой Архипелаг".

https://ria.ru/20230213/kino-1849579367.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кино, россия, религия, культура