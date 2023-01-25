https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847374508.html

Медведев удивился, почему не заменяют шоураннеров, критикующих спецоперацию

Медведев удивился, почему не заменяют шоураннеров, критикующих спецоперацию - РИА Новости, 25.01.2023

Медведев удивился, почему не заменяют шоураннеров, критикующих спецоперацию

Предстатель "Единой России" Дмитрий Медведев предположил, что авторов российских сериалов, критикующих специальную военную операцию, не заменяют на других, не... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:31

2023-01-25T16:31

2023-01-25T16:39

культура

дмитрий медведев

единая россия

новости культуры

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Предстатель "Единой России" Дмитрий Медведев предположил, что авторов российских сериалов, критикующих специальную военную операцию, не заменяют на других, не менее профессиональных, из-за "сознательного желания подкормить кого-то". "Я вот смотрю, сериалы у нас постоянно снимают по одним и тем же произведениям. Очень часто это либо продукт, купленный за границей (делается римейк на его основе), или почему-то уже неоднократно снятые у нас произведения, но из них снова и снова делают сериалы. Я уж не говорю о том, что их авторы клянут последними словами специальную военную операцию, но по всей вероятности, за этот сериал будут получать деньги. Ну что, неужели на эту тему невозможно найти авторов, которые напишут не худший сценарий? Ну или это сознательное желание подкормить кого-то", - сказал Медведев. Медведев на расширенном заседании комиссии генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи также заявил о необходимости заниматься популяризацией традиционных ценностей, чтобы "чужеродные элементы" не вытесняли понимание истории и традиций среди россиян. Для этого, подчеркнул Медведев, нужен патриотический контент, но помимо бессмертной классики должны появляться новые произведения."Патриотический контент не должен быть скучным, мы это с вами понимаем, он должен быть интересным. Только в этом случае дети, юноши, молодое поколение будут интересоваться этим", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20221124/otkaz-1834017960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, единая россия, новости культуры, ситуация в днр и лнр