https://ria.ru/20230307/almaz-1856381237.html

Сибирские ученые нашли и исследовали самый древний алмаз на Земле

Сибирские ученые нашли и исследовали самый древний алмаз на Земле - РИА Новости, 07.03.2023

Сибирские ученые нашли и исследовали самый древний алмаз на Земле

Российские ученые в составе международной группы исследователей изучили найденный в Якутии алмаз возрастом около 3,6 миллиарда лет, сообщило издание Сибирского... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:55

2023-03-07T13:55

2023-03-07T16:37

наука

земля

россия

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 7 мар — РИА Новости. Российские ученые в составе международной группы исследователей изучили найденный в Якутии алмаз возрастом около 3,6 миллиарда лет, сообщило издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири". Уточняется, что драгоценность обнаружили в породах кимберлитовой трубки Удачная. Это одно из самых крупных месторождений алмазов в России. Образцы пород и минералов литосферной мантии, выносимые здесь на поверхность Земли, интересовали российских и зарубежных ученых с конца 1960-х годов. Геологи более полувека собирали и изучали алмазы, миллионы лет назад вынесенные с глубин до 250 километров. В одной из таких коллекций и оказался уникальный по возрасту и образованию образец, статью о котором опубликовали в авторитетном журнале Minerals. "Обнаруженный нами алмаз, по-видимому, является самым древним из изученных на сегодняшний день. Возраст сингенетического этому алмазу включения сульфида оценивается приблизительно в 3,6 миллиарда лет. Согласно полученным нами результатам, он был захвачен растущим оливином при достаточно высоких температурах — более 1400 градусов Цельсия и давлениях более 5,5 гектопаскаля. Это соответствует глубинам около 180 километров", — приводятся в сообщении слова научного руководителя Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН, академика Николая Похиленко. Он пояснил, что кимберлиты — наиболее распространенные породы, выносящие алмазы из глубин литосферной мантии на земную поверхность. Кристаллик же алмаза, о котором идет речь, вырос из силикатного либо сульфидного расплава. Его вынесло на поверхность из тугоплавких пород, формирующих литосферную мантию, включенным в полуторасантиметровое зерно минерала оливина. Размер самого алмаза составляет всего около 0,3 миллиметра. "В целом эта находка и ее изучение подтвердили ранее умозрительные предположения о времени и параметрах формирования нижних горизонтов литосферы, достигающих значений давлений и температур области стабильности алмаза, и, соответственно, периоде появления в них самых первых на планете алмазов. Кристалл из Удачной на сегодня, видимо, древнейший на Земле: по крайней мере, среди тех, что держал в руках и изучил человек", — отметил Похиленко. Ученым также удалось показать, что условия образования алмазов в ту эпоху значительно отличались от характеристик более поздних процессов формирования основной массы добываемых в настоящее время кристаллов: изменились как среда, так и диапазон температур и давлений, а соответственно, глубин образования более поздних алмазов в более мощной и остывшей литосфере.

https://ria.ru/20210820/almazy-1746567282.html

https://ria.ru/20210119/kvanty-1593658056.html

земля

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

земля, россия, российская академия наук