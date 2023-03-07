https://ria.ru/20230307/afganistan-1856318520.html
Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана
Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана - РИА Новости, 07.03.2023
Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана
Российские власти дали разрешение увеличить штат посольства Афганистана в РФ, заявил РИА Новости во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:30
2023-03-07T11:30
2023-03-07T12:02
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афганистан
замир кабулов
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ТАШКЕНТ, 7 мар - РИА Новости. Российские власти дали разрешение увеличить штат посольства Афганистана в РФ, заявил РИА Новости во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.В Ташкенте во вторник состоялось первое заседание специальных представителей стран-соседей Афганистана. В нем принимали участие представители Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркмении."Мы разрешили увеличить штат посольства (Афганистана - ред.). Был один (сотрудник - ред.), сейчас трое", - сказал Кабулов в кулуарах заседания.Он добавил, что расширение штата имеет не столько политическое, сколько дипломатическое значение - поможет афганцам, проживающим в РФ, получать консульские услуги. "Потому что много афганцев проживает в России", - добавил Кабулов.
https://ria.ru/20221011/scheta-1823155037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, афганистан, замир кабулов
В мире, Москва, Россия, Афганистан, Замир Кабулов
Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана
Спецпредставитель президента: Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана
ТАШКЕНТ, 7 мар - РИА Новости. Российские власти дали разрешение увеличить штат посольства Афганистана в РФ, заявил РИА Новости во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
В Ташкенте
во вторник состоялось первое заседание специальных представителей стран-соседей Афганистана. В нем принимали участие представители Узбекистана
, Ирана
, Китая
, Пакистана
, России, Таджикистана
и Туркмении
.
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"Мы разрешили увеличить штат посольства (Афганистана - ред.). Был один (сотрудник - ред.), сейчас трое", - сказал Кабулов в кулуарах заседания.
Он добавил, что расширение штата имеет не столько политическое, сколько дипломатическое значение - поможет афганцам, проживающим в РФ, получать консульские услуги. "Потому что много афганцев проживает в России", - добавил Кабулов.
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