https://ria.ru/20230307/afganistan-1856318520.html

Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана

Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана - РИА Новости, 07.03.2023

Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана

Российские власти дали разрешение увеличить штат посольства Афганистана в РФ, заявил РИА Новости во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:30

2023-03-07T11:30

2023-03-07T12:02

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замир кабулов

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ТАШКЕНТ, 7 мар - РИА Новости. Российские власти дали разрешение увеличить штат посольства Афганистана в РФ, заявил РИА Новости во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.В Ташкенте во вторник состоялось первое заседание специальных представителей стран-соседей Афганистана. В нем принимали участие представители Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркмении."Мы разрешили увеличить штат посольства (Афганистана - ред.). Был один (сотрудник - ред.), сейчас трое", - сказал Кабулов в кулуарах заседания.Он добавил, что расширение штата имеет не столько политическое, сколько дипломатическое значение - поможет афганцам, проживающим в РФ, получать консульские услуги. "Потому что много афганцев проживает в России", - добавил Кабулов.

https://ria.ru/20221011/scheta-1823155037.html

https://ria.ru/20230210/tets-1851108493.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, россия, афганистан, замир кабулов