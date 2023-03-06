https://ria.ru/20230306/zemletryaseniya-1856234242.html

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 104

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 104 - РИА Новости, 06.03.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 104

Число погибших при землетрясениях в Турции составляет 46 104 человека, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T19:51

2023-03-06T19:51

2023-03-06T19:59

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

кахраманмараш

сирия

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АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции составляет 46 104 человека, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии."В результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибло 46 тысяч 104 человека", - сообщил Эрдоган в своем обращении после заседания правительства в понедельник.

турция

кахраманмараш

сирия

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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш, сирия