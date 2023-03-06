В Ленобласти продолжат строительство 14 объектов здравоохранения
© Фото : Правительство Ленинградской областиВ Ленобласти продолжат строительство 14 объектов здравоохранения
В Ленобласти продолжат строительство 14 объектов здравоохранения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. В Ленинградской области в 2023 году планируют реализовать строительство 14 объектов первичного звена здравоохранения, сообщил сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Как отметил на аппаратном совещании губернатор Александр Дрозденко, все заявки на строительство объектов здравоохранения будут доработаны и включены в программы. Так, по программе "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" в 2023 году ведутся работы по строительству семи объектов. Среди них поликлиники в Кировске, Выборге, Новоселье и Мурино, амбулатория в Дубровке, амбулаторно-поликлинический комплекс в поселке Тельмана, а также морг в Тосно. А по программе "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" в 2023 году также строится семь объектов. Среди них ФАПы в Волховском, Лужском, Выборгском, Кировском и Гатчинском районах, а также врачебная амбулатория в Ломоносовском районе.
"Необходимо выполнить все взятые обязательства по начатому строительству поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Программа развития первичного звена – флагман региона, реализуемый по инициативе президента Владимира Путина. По строительству новых объектов необходимо оценить их приоритетность и доработать все заявки для включения в программы", - сказал Дрозденко.