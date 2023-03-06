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В Ленобласти продолжат строительство 14 объектов здравоохранения - РИА Новости, 06.03.2023
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Ленинградская область
 
18:27 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/zdravookhranenie-1856216419.html
В Ленобласти продолжат строительство 14 объектов здравоохранения
В Ленобласти продолжат строительство 14 объектов здравоохранения - РИА Новости, 06.03.2023
В Ленобласти продолжат строительство 14 объектов здравоохранения
В Ленинградской области в 2023 году планируют реализовать строительство 14 объектов первичного звена здравоохранения, сообщил сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:27
2023-03-06T18:27
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. В Ленинградской области в 2023 году планируют реализовать строительство 14 объектов первичного звена здравоохранения, сообщил сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Как отметил на аппаратном совещании губернатор Александр Дрозденко, все заявки на строительство объектов здравоохранения будут доработаны и включены в программы. Так, по программе "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" в 2023 году ведутся работы по строительству семи объектов. Среди них поликлиники в Кировске, Выборге, Новоселье и Мурино, амбулатория в Дубровке, амбулаторно-поликлинический комплекс в поселке Тельмана, а также морг в Тосно. А по программе "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" в 2023 году также строится семь объектов. Среди них ФАПы в Волховском, Лужском, Выборгском, Кировском и Гатчинском районах, а также врачебная амбулатория в Ломоносовском районе."Необходимо выполнить все взятые обязательства по начатому строительству поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Программа развития первичного звена – флагман региона, реализуемый по инициативе президента Владимира Путина. По строительству новых объектов необходимо оценить их приоритетность и доработать все заявки для включения в программы", - сказал Дрозденко.
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ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко

В Ленобласти продолжат строительство 14 объектов здравоохранения

© Фото : Правительство Ленинградской областиВ Ленобласти продолжат строительство 14 объектов здравоохранения
В Ленобласти продолжат строительство 14 объектов здравоохранения - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : Правительство Ленинградской области
В Ленобласти продолжат строительство 14 объектов здравоохранения
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. В Ленинградской области в 2023 году планируют реализовать строительство 14 объектов первичного звена здравоохранения, сообщил сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Как отметил на аппаратном совещании губернатор Александр Дрозденко, все заявки на строительство объектов здравоохранения будут доработаны и включены в программы. Так, по программе "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" в 2023 году ведутся работы по строительству семи объектов. Среди них поликлиники в Кировске, Выборге, Новоселье и Мурино, амбулатория в Дубровке, амбулаторно-поликлинический комплекс в поселке Тельмана, а также морг в Тосно. А по программе "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" в 2023 году также строится семь объектов. Среди них ФАПы в Волховском, Лужском, Выборгском, Кировском и Гатчинском районах, а также врачебная амбулатория в Ломоносовском районе.
"Необходимо выполнить все взятые обязательства по начатому строительству поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Программа развития первичного звена – флагман региона, реализуемый по инициативе президента Владимира Путина. По строительству новых объектов необходимо оценить их приоритетность и доработать все заявки для включения в программы", - сказал Дрозденко.
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