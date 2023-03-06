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Дочь Зарубиной и Малина выйдет замуж - РИА Новости, 06.03.2023
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Шоубиз
 
17:38 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/zarubina-1856201750.html
Дочь Зарубиной и Малина выйдет замуж
Дочь Зарубиной и Малина выйдет замуж - РИА Новости, 06.03.2023
Дочь Зарубиной и Малина выйдет замуж
37-летнего американского фермера по имени Джозеф, сообщила мать девушки. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:38
2023-03-06T17:38
шоубиз
ольга зарубина
александр малинин (певец)
семья
отношения
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дочь Ольги Зарубиной и Александра Малинина Кира выйдет замуж за 37-летнего американского фермера по имени Джозеф, сообщила мать девушки. Также она добавила, что предыдущий возлюбленный дочери ей не понравился. Кроме того, она объяснила, что ей не нравится в американских мужчинах. Зарубина и Малинин поженились в 1983 году. Тем не менее спустя пару лет супруги развелись. Пара воспитала совместную дочь Киру. Однако исполнитель романсов признал наследницу только в 2011-м году. Девушка с детства проживает в США. Ранее певица назвала причину развода с Малининым. По ее мнению, музыкант преследовал меркантильные цели.
https://ria.ru/20230227/malinin-1854643265.html
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ольга зарубина, александр малинин (певец), семья, отношения
Шоубиз, Ольга Зарубина, Александр Малинин (певец), Семья, отношения
Дочь Зарубиной и Малина выйдет замуж

Дочь Зарубиной и Малина Кира выйдет замуж за американского фермера

CC BY-SA 3.0 / Александр Гурешов / Певица Ольга Зарубина
Певица Ольга Зарубина - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
CC BY-SA 3.0 / Александр Гурешов /
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дочь Ольги Зарубиной и Александра Малинина Кира выйдет замуж за 37-летнего американского фермера по имени Джозеф, сообщила мать девушки.
«
"Она познакомилась совершенно случайно с молодым человеком. Она была в казино. Он проезжал мимо. Его зовут Джозеф, они помолвлены. Он фермер и занимается лесом. Обеспеченный парень. Он ничего не жалеет для нее", – поделилась певица в передаче "Звезды сошлись".
Также она добавила, что предыдущий возлюбленный дочери ей не понравился.
«
"Предыдущий парень мне интуитивно не понравился. Он никогда ей не помогал", – отметила исполнительница.
Кроме того, она объяснила, что ей не нравится в американских мужчинах.
«
"Меня ломало сразу, что платить нужно по отдельности. Еще они входят дом в ботинках, в резиновых сапогах. Они напоминают мне роботов", – заключила артистка.
Зарубина и Малинин поженились в 1983 году. Тем не менее спустя пару лет супруги развелись. Пара воспитала совместную дочь Киру. Однако исполнитель романсов признал наследницу только в 2011-м году. Девушка с детства проживает в США.
Ранее певица назвала причину развода с Малининым. По ее мнению, музыкант преследовал меркантильные цели.
Певец Александр Малинин, его супруга Эмма Малинина (справа) и его дочь Устинья во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Дочь Малинина сообщила о своей помолвке
27 февраля, 17:00
 
ШоубизОльга ЗарубинаАлександр Малинин (певец)Семьяотношения
 
 
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