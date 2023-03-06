https://ria.ru/20230306/zarubina-1856201750.html

Дочь Зарубиной и Малина выйдет замуж

Дочь Зарубиной и Малина выйдет замуж - РИА Новости, 06.03.2023

Дочь Зарубиной и Малина выйдет замуж

37-летнего американского фермера по имени Джозеф, сообщила мать девушки. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:38

2023-03-06T17:38

2023-03-06T17:38

шоубиз

ольга зарубина

александр малинин (певец)

семья

отношения

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дочь Ольги Зарубиной и Александра Малинина Кира выйдет замуж за 37-летнего американского фермера по имени Джозеф, сообщила мать девушки. Также она добавила, что предыдущий возлюбленный дочери ей не понравился. Кроме того, она объяснила, что ей не нравится в американских мужчинах. Зарубина и Малинин поженились в 1983 году. Тем не менее спустя пару лет супруги развелись. Пара воспитала совместную дочь Киру. Однако исполнитель романсов признал наследницу только в 2011-м году. Девушка с детства проживает в США. Ранее певица назвала причину развода с Малининым. По ее мнению, музыкант преследовал меркантильные цели.

https://ria.ru/20230227/malinin-1854643265.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга зарубина, александр малинин (певец), семья, отношения