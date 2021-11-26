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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211126/zarubina-1760837933.html
"Не любил меня": Зарубина объяснила причины разрыва с Малининым
"Не любил меня": Зарубина объяснила причины разрыва с Малининым - РИА Новости, 26.11.2021
"Не любил меня": Зарубина объяснила причины разрыва с Малининым
Ольга Зарубина объяснила причины разрыва с первым мужем Александром Малининым. Ради нее певец бросил жену с ребенком. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:15
2021-11-26T11:15
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ольга Зарубина объяснила причины разрыва с первым мужем Александром Малининым. Ради нее певец бросил жену с ребенком.В программе "Судьба человека" она призналась, что влюбилась в певца. А он был "хитрее" и "изощреннее" артистки.Она добавила, что в тот момент Малинин был женат на Инне Курочкиной, но в той семье его не прописали, несмотря на наличие сына Никиты.Брак с Зарубиной продлился три года. Артистка отметила, что их союз был несчастным, поскольку певец редко бывал дома.У Александра и Ольги родилась дочь Кира, однако после расставания Малинин не участвовал в воспитании дочери.Ранее Зарубина рассказала, что после перенесенного коронавируса не может набрать вес и испытывает панические атаки.
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знаменитости, шоу-бизнес, ольга зарубина, александр малинин (певец)
11:15 26.11.2021
 
"Не любил меня": Зарубина объяснила причины разрыва с Малининым

Зарубина объяснила причины разрыва с Малининым отсутствием любви со стороны певца

CC BY-SA 3.0 / Александр Гурешов / Певица Ольга Зарубина
Певица Ольга Зарубина - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
CC BY-SA 3.0 / Александр Гурешов /
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ольга Зарубина объяснила причины разрыва с первым мужем Александром Малининым. Ради нее певец бросил жену с ребенком.

"Очень смешно, когда говорят: "Увела из семьи". Надела веревочку и увела. Я не рассматриваю это так – мужчина сам решает, уходить ли ему из семьи или нет. <…> Но кто мог знать, что Малинин не любил меня? Что у него была какая-то цель, и он рассматривал меня как ресурс", – рассказала Зарубина.

В программе "Судьба человека" она призналась, что влюбилась в певца. А он был "хитрее" и "изощреннее" артистки.

"Он не собирался со мной жить – он сделал это для определенной цели. Получить прописку, я не знаю, задержаться в Москве… Без прописки же в то время нельзя было работать", – отметила Зарубина.

Она добавила, что в тот момент Малинин был женат на Инне Курочкиной, но в той семье его не прописали, несмотря на наличие сына Никиты.
Брак с Зарубиной продлился три года. Артистка отметила, что их союз был несчастным, поскольку певец редко бывал дома.
У Александра и Ольги родилась дочь Кира, однако после расставания Малинин не участвовал в воспитании дочери.
Ранее Зарубина рассказала, что после перенесенного коронавируса не может набрать вес и испытывает панические атаки.
Кадр из программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым на телеканале Россия 1
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