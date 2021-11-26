https://ria.ru/20211126/zarubina-1760837933.html

"Не любил меня": Зарубина объяснила причины разрыва с Малининым

"Не любил меня": Зарубина объяснила причины разрыва с Малининым - РИА Новости, 26.11.2021

"Не любил меня": Зарубина объяснила причины разрыва с Малининым

Ольга Зарубина объяснила причины разрыва с первым мужем Александром Малининым. Ради нее певец бросил жену с ребенком. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:15

2021-11-26T11:15

2021-11-26T11:15

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александр малинин (певец)

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ольга Зарубина объяснила причины разрыва с первым мужем Александром Малининым. Ради нее певец бросил жену с ребенком.В программе "Судьба человека" она призналась, что влюбилась в певца. А он был "хитрее" и "изощреннее" артистки.Она добавила, что в тот момент Малинин был женат на Инне Курочкиной, но в той семье его не прописали, несмотря на наличие сына Никиты.Брак с Зарубиной продлился три года. Артистка отметила, что их союз был несчастным, поскольку певец редко бывал дома.У Александра и Ольги родилась дочь Кира, однако после расставания Малинин не участвовал в воспитании дочери.Ранее Зарубина рассказала, что после перенесенного коронавируса не может набрать вес и испытывает панические атаки.

https://ria.ru/20211026/nilov-1756269079.html

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знаменитости, шоу-бизнес, ольга зарубина, александр малинин (певец)