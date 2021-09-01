https://ria.ru/20210901/zarubina-1748217555.html
"Пью успокоительные": Зарубина рассказала о последствиях коронавируса
"Пью успокоительные": Зарубина рассказала о последствиях коронавируса - РИА Новости, 01.09.2021
"Пью успокоительные": Зарубина рассказала о последствиях коронавируса
Певица Ольга Зарубина призналась, что не может оправиться от перенесенного больше месяца назад коронавируса, сообщает Sobesednik.ru. Звезда не может набрать вес РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:48
2021-09-01T18:48
2021-09-01T18:48
шоубиз
здоровье
знаменитости
коронавирус covid-19
прохор шаляпин
ольга зарубина
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Певица Ольга Зарубина призналась, что не может оправиться от перенесенного больше месяца назад коронавируса, сообщает Sobesednik.ru. Звезда не может набрать вес и регулярно испытывает панические атаки.Зарубина добавила, что испытывает проблемы и с нервной системой."У меня нервная система всегда была очень слабой. Коронавирус усилил мои симптомы. У меня и панические атаки теперь случаются, и депрессии. Я пью успокоительные, но пока безрезультатно", – отметила Ольга.Звезда перенесла индийский штамм коронавируса. Температура не поднималась выше 37,7 градусов, однако в течение нескольких дней певица испытывала сильную слабость. Больше недели она не могла стоять на ногах.Коронавирусом переболели многие звезды и их возлюбленные. Недавно стало известно, что жена Прохора Шаляпина заразилась COVID-19 на собственной свадьбе.
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1744004811.html
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здоровье, знаменитости, коронавирус covid-19, прохор шаляпин, ольга зарубина