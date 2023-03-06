https://ria.ru/20230306/vybory-1856243223.html

В Турции оппозиция обнародовала имя единого кандидата на выборах 14 мая

В Турции оппозиция обнародовала имя единого кандидата на выборах 14 мая - РИА Новости, 06.03.2023

В Турции оппозиция обнародовала имя единого кандидата на выборах 14 мая

Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу объявлен единым кандидатом от оппозиционного "Народного альянса" на всеобщих выборах в Турции,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T21:22

2023-03-06T21:22

2023-03-06T21:23

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу объявлен единым кандидатом от оппозиционного "Народного альянса" на всеобщих выборах в Турции, запланированных на 14 мая, он будет оппонировать кандидату "Республиканского альянса", действующему президенту страны Тайипу Эрдогану, передает корреспондент РИА Новости. Имя Кылычдароглу в качестве кандидата от оппозиции обнародовал председатель партии "Счастье" Темель Карамоллаоглу. Именно в штаб-квартире партии проходила встреча "стола шести" (так в Турции эксперты и журналисты называют собрания оппозиционного блока), по итогам которой, ожидалось обнародование имени кандидата от оппозиционного альянса. Примечательно, что обнародованию имени Кылычдароглу предшествовал конфликт внутри альянса. Так, лидер "Хорошей партии" Мерал Акшенер ранее заявила, что альянс больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий предлагали кандидатуру Кылычдароглу, а "Хорошая партия" намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары. В понедельник лидер оппозиционной турецкой "Хорошей партии" Мерал Акшенер все же прибыла на встречу альянса шести партий оппозиции после длительных с мэрами Стамбула и Анкары Экремом Имамоглу и Мансуром Явашем. После переговоров с мэрами Акшенер провела переговоры тет-а-тет с самим Кылычдароглу, чтобы уладить разногласия. Сообщается, что стороны пришли к консенсусу в том, что Имамоглу и Яваш будут иметь полномочия вице-президентом в случае избрания Кылычдароглу президентом. Кемаль Кылычдароглу до 1983 года проработал специалистом по счетам, затем в том же году был назначен в Генеральное управление по доходам. Работал на посту начальника отдела, в том же учреждении был назначен на должность заместителя генерального директора. Далее некоторое время исполнял обязанности помощника заместителя секретаря в Министерстве труда и социальной защиты. В 1999 году по собственному желанию вышел на пенсию с должности генерального директора Фонда социального страхования. Некоторое время преподавал в Университете Хаджытепе, исполнял обязанности члена Совета управления банка "Türkiye İş Bankası". На выборах 3 ноября 2002 года от Стамбула избран депутатом Народно-республиканской партии в Великое национальное собрание (парламент) Турции 22-го созыва. Работал руководителем партийной группы в парламенте. Далее представил свою кандидатуру на пост председателя партии. 22 мая 2010 года на собрании партии избран председателем Республиканской народной партии. По настоящее время исполняет обязанности на этом посту.

https://ria.ru/20230205/erdogan-1849901658.html

https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856049388.html

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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган