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Киев попытается сорвать осенние выборы в республике, считает врио главы ЛНР - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:29 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/vybory-1856200161.html
Киев попытается сорвать осенние выборы в республике, считает врио главы ЛНР
Киев попытается сорвать осенние выборы в республике, считает врио главы ЛНР - РИА Новости, 06.03.2023
Киев попытается сорвать осенние выборы в республике, считает врио главы ЛНР
Киев попытается дискредитировать и сорвать осенние выборы в Луганской Народной Республике, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:29
2023-03-06T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
россия
елена кравченко
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Киев попытается дискредитировать и сорвать осенние выборы в Луганской Народной Республике, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Врио главы ЛНР напомнил, что в ближайший год предстоит провести две масштабные избирательные кампании: сентябрьские выборы в Народный совет и органы местного самоуправления Луганской Народной Республики, в марте – выборы президента Российской Федерации. В связи с этим выразил надежду, что выборы в ЛНР будут абсолютно открытыми, прозрачным и соответствующими российским стандартам. Члены избирательной комиссии Луганской Народной Республики на первом заседании в ходе тайного голосования избрали председателем Елену Кравченко. Ранее Кравченко была главой избирательной комиссии ЛНР во время референдума по вопросу о вхождении в состав РФ. Выборы в России, в том числе и в новых регионах, пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230306/boepripasy-1856049826.html
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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, россия, елена кравченко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Украина, Россия, Елена Кравченко
Киев попытается сорвать осенние выборы в республике, считает врио главы ЛНР

Пасечник считает, что Киев попытается дискредитировать и сорвать осенние выборы в ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВрио главы ЛНР Леонид Пасечник
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Киев попытается дискредитировать и сорвать осенние выборы в Луганской Народной Республике, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«
"Наши "оппоненты" будут любым способом пытаться устроить провокации, запугивать избирателей, мешать работе и искать изъяны, чтобы сорвать и дискредитировать выборы в Луганской Народной Республике. Эта тактика нацистов нам знакома и мы успешно справились с ней на референдуме", - сказал Пасечник на заседании избирательной комиссии ЛНР.
Врио главы ЛНР напомнил, что в ближайший год предстоит провести две масштабные избирательные кампании: сентябрьские выборы в Народный совет и органы местного самоуправления Луганской Народной Республики, в марте – выборы президента Российской Федерации. В связи с этим выразил надежду, что выборы в ЛНР будут абсолютно открытыми, прозрачным и соответствующими российским стандартам.
Члены избирательной комиссии Луганской Народной Республики на первом заседании в ходе тайного голосования избрали председателем Елену Кравченко. Ранее Кравченко была главой избирательной комиссии ЛНР во время референдума по вопросу о вхождении в состав РФ.
Выборы в России, в том числе и в новых регионах, пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникУкраинаРоссияЕлена Кравченко
 
 
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