https://ria.ru/20230306/vybory-1856200161.html
Киев попытается сорвать осенние выборы в республике, считает врио главы ЛНР
Киев попытается сорвать осенние выборы в республике, считает врио главы ЛНР - РИА Новости, 06.03.2023
Киев попытается сорвать осенние выборы в республике, считает врио главы ЛНР
Киев попытается дискредитировать и сорвать осенние выборы в Луганской Народной Республике, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:29
2023-03-06T17:29
2023-03-06T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
россия
елена кравченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_cc1b35ad2b6c6b6b2eb13056fa7344ba.jpg
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Киев попытается дискредитировать и сорвать осенние выборы в Луганской Народной Республике, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Врио главы ЛНР напомнил, что в ближайший год предстоит провести две масштабные избирательные кампании: сентябрьские выборы в Народный совет и органы местного самоуправления Луганской Народной Республики, в марте – выборы президента Российской Федерации. В связи с этим выразил надежду, что выборы в ЛНР будут абсолютно открытыми, прозрачным и соответствующими российским стандартам. Члены избирательной комиссии Луганской Народной Республики на первом заседании в ходе тайного голосования избрали председателем Елену Кравченко. Ранее Кравченко была главой избирательной комиссии ЛНР во время референдума по вопросу о вхождении в состав РФ. Выборы в России, в том числе и в новых регионах, пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230306/boepripasy-1856049826.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_38cee679c3365e10aa4ed40fdd30603e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, россия, елена кравченко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Украина, Россия, Елена Кравченко
Киев попытается сорвать осенние выборы в республике, считает врио главы ЛНР
Пасечник считает, что Киев попытается дискредитировать и сорвать осенние выборы в ЛНР