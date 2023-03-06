https://ria.ru/20230306/vybory-1856200161.html

Киев попытается сорвать осенние выборы в республике, считает врио главы ЛНР

Киев попытается сорвать осенние выборы в республике, считает врио главы ЛНР - РИА Новости, 06.03.2023

Киев попытается сорвать осенние выборы в республике, считает врио главы ЛНР

Киев попытается дискредитировать и сорвать осенние выборы в Луганской Народной Республике, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:29

2023-03-06T17:29

2023-03-06T17:29

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

украина

россия

елена кравченко

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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Киев попытается дискредитировать и сорвать осенние выборы в Луганской Народной Республике, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Врио главы ЛНР напомнил, что в ближайший год предстоит провести две масштабные избирательные кампании: сентябрьские выборы в Народный совет и органы местного самоуправления Луганской Народной Республики, в марте – выборы президента Российской Федерации. В связи с этим выразил надежду, что выборы в ЛНР будут абсолютно открытыми, прозрачным и соответствующими российским стандартам. Члены избирательной комиссии Луганской Народной Республики на первом заседании в ходе тайного голосования избрали председателем Елену Кравченко. Ранее Кравченко была главой избирательной комиссии ЛНР во время референдума по вопросу о вхождении в состав РФ. Выборы в России, в том числе и в новых регионах, пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230306/boepripasy-1856049826.html

луганская народная республика

украина

россия

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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, россия, елена кравченко