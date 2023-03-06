https://ria.ru/20230306/vulkan-1856094186.html

На курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за день выброс пепла

На курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за день выброс пепла - РИА Новости, 06.03.2023

На курильском вулкане Эбеко зафиксировали второй за день выброс пепла

Пепловый выброс высотой 3,5 километра зафиксирован в понедельник на курильском вулкане Эбеко, информирует главное управление МЧС РФ по Сахалинской области. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:58

2023-03-06T11:58

2023-03-06T11:58

происшествия

эбеко

россия

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар – РИА Новости. Пепловый выброс высотой 3,5 километра зафиксирован в понедельник на курильском вулкане Эбеко, информирует главное управление МЧС РФ по Сахалинской области. "Сегодня в 17.52 (9.52 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от островной группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3,5 километра. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 километров", - говорится в сообщении регионального главка. Первый выброс пепла произошел утром 6 марта, его высота составила 4 километра. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в 7 километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20230208/izverzhenie-1850560962.html

https://ria.ru/20230306/rybaki-1856061675.html

эбеко

россия

сахалинская область

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происшествия, эбеко, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук