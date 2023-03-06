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"Мы сложнее, чем думали": в России разработали "лекарство от расизма"

"Мы сложнее, чем думали": в России разработали "лекарство от расизма" - РИА Новости, 06.03.2023

"Мы сложнее, чем думали": в России разработали "лекарство от расизма"

Биологи из Москвы предложили новую классификацию живых организмов. Их концепция отменяет понятие вида — фундаментальное в зоологической систематике. Почему это... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T08:00

2023-03-06T08:00

2023-03-06T18:14

наука

россия

ленинград

российская академия наук

кембриджский университет

биология

генетика

эпигенетика

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Биологи из Москвы предложили новую классификацию живых организмов. Их концепция отменяет понятие вида — фундаментальное в зоологической систематике. Почему это важно не только для науки, но и для отношений между людьми, — в материале РИА Новости.Не все так однозначноНаучные классификации бывают искусственными и естественными. Искусственные созданы человеком под специальные задачи. Например, чтобы выпустить Красную книгу, нужно разделить животных на исчезающих, редких и распространенных.В то же время ученые пытаются разработать так называемые естественные классификации — то есть, описать системы, фактически существующие в природе. Одна из них — периодическая таблица Менделеева.Создать настолько стройную систему в биологии сложнее. Так, серьезную проблему представляет собой классификация организмов.Эволюцию живых существ можно представить в виде генеалогического древа. С верхними рангами все более-менее понятно. Все живые организмы делятся на домены — археи, бактерии и эукариоты. Последние, в свою очередь, разбиваются на несколько клад. Одна из них — заднежгутиковые — включает в себя царства грибов и животных. Далее вниз по иерархии идут класс, порядок, семейство, род и, наконец, вид.Чем ниже по иерархии, тем больше ученые спорят о каждом конкретном таксоне, его наполнении и границах. Самая проблемная ступень — последняя. У науки до сих пор нет общепринятого определения понятия вида.“Существо двуногое, без перьев, с плоскими ногтями”Древнегреческий философ Платон определял человека как “существо двуногое, лишенное перьев и с широкими (иногда плоскими) ногтями, восприимчивое к знанию, основанному на рассуждениях”. Это классический пример так называемого типологического, или морфологического, описания, при котором вид определяется по набору присущих ему внешних признаков.Карл Линней, который считается основателем единой системы классификации растительного и животного мира, мог использовать только “метод глазного яблока” — то есть, визуальную оценку.С развитием инструментария у науки появилось много других способов определять вид. Оказалось, что некоторые популяции животных, похожих внешне до степени неразличимости, на генетическом уровне совершенно разные. Например, так установили, что африканские слоны — не один вид, а два: саванный и лесной.Современное определение вида, которое учат в российских школах, звучит так: “совокупность особей, способных в природных условиях скрещиваться с образованием плодовитого потомства, населяющих определенный ареал, обладающих рядом общих морфологических, физиологических и других признаков”.Однако ни один из этих критериев нельзя считать абсолютным. В частности, способность к скрещиванию и образованию плодовитого потомства. Например, существуют так называемые кольцевые виды. К ним относятся морские чайки, расселившиеся по всему Северному полушарию. Каждый вид этих птиц может успешно скрещиваться с рядом живущим, а вот с соседями своих соседей — уже нет.Всего называют более 30 концепций понимания видов. Некоторые систематики в принципе отрицают эту единицу естественной классификации и признают только существование отдельных особей.Общий предок лягушки и человекаРоссийские ученые Александр Мартынов из Зоологического музея МГУ и Татьяна Коршунова из Института биологии развития РАН предложили новый взгляд на классификацию живых организмов. Их труд опубликован в известной книжной серии Кембриджского университета "Специальные тома Ассоциации Систематики". Авторы работы спорят с пониманием вида как константы. Они предлагают, чтобы при описании каждого организма учитывался онтогенез — то есть его жизненный цикл.“Существует такое понятие, как филотипический период, когда эмбрионы совершенно разных животных показывают высокий уровень сходства, — говорит Мартынов. — Например, у лягушки, птицы и человека есть стадия развития, на которой все они напоминают рыбку. Это говорит о том, что у всех трех групп животных был общий рыбообразный предок".Онтогенетический консерватизм и его связь с предковой организацией подтверждены современными молекулярными методами, отмечают ученые.В предыдущих работах соавторы показали наличие таких же консервативных стадий у беспозвоночных животных (только общий предок был, разумеется, иным). Теперь ученые утверждают, что такой же подход можно распространить по крайней мере на все многоклеточные организмы. Консервативные стадии онтогенеза Мартынов и Коршунова предложили сделать основой для филопериодических таблиц, которые отдаленно напоминают таблицу Менделеева."Разумеется, в биологической систематике принципиально невозможно достичь того уровня четкости, как в химии. Каждый элемент в периодической таблице элементов четко определен количественно. В биологии все на порядок сложнее”, — отмечает Мартынов.Последний писк — МОДыПри этом ученые предлагают учитывать не только генетические, но и эпигенетические факторы. Эволюция происходит постоянно в течение жизни каждого организма. Так, недавние исследования показали, что люди, предки которых пережили блокаду Ленинграда или холокост, несут особую эпигенетическую отметку. То есть, стресс был настолько сильным, что след от него сохранился на протяжении нескольких поколений.В другой работе лабораторным мышам давали нюхать определенный аромат, а позже оказалось, что их потомство более чувствительно к источнику этого запаха. То есть эта группа существ стала отличаться от исходной.Но существующая систематика не учитывает эпигенетические изменения.Российские ученые предлагают описание отдельного организма или группы в виде формулы, которая напоминала бы формулу химического соединения, но при этом сохраняла бы преемственность с традиционной номенклатурой. При этом ядром новой условной записи становится традиционное бинарное название (например, Homo sapiens).Такая формула многоуровневого разнообразия организмов (Multilevel Organismal Diversity, MOD), как называют ее авторы концепции, должна учитывать как общее эволюционное происхождение, так и недавние изменения небольшой группы или отдельной особи.Мартынов считает, что такой подход станет "лекарством от расизма". Мнимое превосходство одной расы над другой часто обосновывается тем, что они якобы представляют отличные друг от друга "виды" или какие-либо иные "группы". Но это будет сложно утверждать, если, по выражению систематика, "любой без исключения человек несет признаки бактерий, беспозвоночных, рыб, архаичных гоминид и многих других организмов". То есть онтогенетический подход подчеркивает, что каждый живой организм не просто принадлежит к какой-то "строго диагностируемой группе", а несет в себе подлинное многоуровневое разнообразие, включая черты самых далеких и наиболее близких предков.В новой работе не предлагается полный кодекс новой номенклатуры, а лишь основа для его создания. Ученые признают, что разработка новой классификации будет связана со множеством сложностей и потребует много лет.Авторы работы совершенно убеждены в необходимости таких усилий. Мартынов сравнивает существующую биологическую классификацию с ньютоновской дорелятивистской физикой, которая не могла объяснить некоторые космические явления. По его мнению, мы не поймем, что такое настоящее разнообразие, если будем держаться жесткой концепции вида.

https://ria.ru/20221022/chuma-1825760546.html

https://ria.ru/20221020/neandertaltsy-1825191169.html

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россия, ленинград, российская академия наук, кембриджский университет, биология, генетика, эпигенетика