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Минцифры опровергло информацию об утечке данных из НИИ "Восход" - РИА Новости, 06.03.2023
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18:42 06.03.2023 (обновлено: 18:47 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/utechka-1856220959.html
Минцифры опровергло информацию об утечке данных из НИИ "Восход"
Минцифры опровергло информацию об утечке данных из НИИ "Восход" - РИА Новости, 06.03.2023
Минцифры опровергло информацию об утечке данных из НИИ "Восход"
Минцифры РФ не подтверждает появившуюся в СМИ информацию об утечке биометрических данных из НИИ "Восход", говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:42
2023-03-06T18:47
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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общество
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технологии
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Минцифры РФ не подтверждает появившуюся в СМИ информацию об утечке биометрических данных из НИИ "Восход", говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что факт утечки не подтвержден. "Данные в сеть не выложены. Была зафиксирована аномальная активность, в том числе — из внутренней сети предприятия. Данные хранятся в зашифрованном виде, ключ расшифровки хранится в Гознаке. Это в любом случае не позволит незаконно получить доступ к биометрическим данным", - отметили в ведомстве.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия, Общество, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии
Минцифры опровергло информацию об утечке данных из НИИ "Восход"

Минцифры опровергло информацию об утечке биометрических данных из НИИ "Восход"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрограммист во время работы
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Минцифры РФ не подтверждает появившуюся в СМИ информацию об утечке биометрических данных из НИИ "Восход", говорится в сообщении ведомства.
«
"Минцифры не подтверждает утечку данных из НИИ "Восход". В СМИ появились сообщения об утечке биометрических данных из НИИ "Восход". Сообщаем, что Минцифры проводит по этому поводу служебную проверку совместно с ФСБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что факт утечки не подтвержден. "Данные в сеть не выложены. Была зафиксирована аномальная активность, в том числе — из внутренней сети предприятия. Данные хранятся в зашифрованном виде, ключ расшифровки хранится в Гознаке. Это в любом случае не позволит незаконно получить доступ к биометрическим данным", - отметили в ведомстве.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияОбществоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Технологии
 
 
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