https://ria.ru/20230306/utechka-1856220959.html

Минцифры опровергло информацию об утечке данных из НИИ "Восход"

Минцифры опровергло информацию об утечке данных из НИИ "Восход" - РИА Новости, 06.03.2023

Минцифры опровергло информацию об утечке данных из НИИ "Восход"

Минцифры РФ не подтверждает появившуюся в СМИ информацию об утечке биометрических данных из НИИ "Восход", говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:42

2023-03-06T18:42

2023-03-06T18:47

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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общество

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технологии

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Минцифры РФ не подтверждает появившуюся в СМИ информацию об утечке биометрических данных из НИИ "Восход", говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что факт утечки не подтвержден. "Данные в сеть не выложены. Была зафиксирована аномальная активность, в том числе — из внутренней сети предприятия. Данные хранятся в зашифрованном виде, ключ расшифровки хранится в Гознаке. Это в любом случае не позволит незаконно получить доступ к биометрическим данным", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230111/biometriya-1844100327.html

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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии