https://ria.ru/20230306/ukrainka-1856168199.html

В Британии умерла украинка, найденная на пляже без сознания

В Британии умерла украинка, найденная на пляже без сознания - РИА Новости, 06.03.2023

В Британии умерла украинка, найденная на пляже без сознания

Девочка-подросток с Украины умерла вскоре после того, как ее обнаружили без сознания на пляже в британском городе Долиш, сообщает местная полиция. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:11

2023-03-06T16:11

2023-03-06T16:11

в мире

украина

девон

корнуолл

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Девочка-подросток с Украины умерла вскоре после того, как ее обнаружили без сознания на пляже в британском городе Долиш, сообщает местная полиция. "С нами связались... в связи со сведениями о потерявшейся 14-летней девочке... Девочка без сознания была найдена на пляже", - говорится в публикации полиции графств Девон и Корнуолл в Twitter. Уточняется, что девочку доставили в больницу, где она через некоторое время скончалась. "Погибшая девочка была украинкой... Причины смерти на данный момент не выяснены", - сказано в сообщении. Полиция продолжает расследовать обстоятельства гибели подростка.

https://ria.ru/20230306/britain-1855968864.html

https://ria.ru/20230306/blokada-1856034277.html

украина

девон

корнуолл

великобритания

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в мире, украина, девон, корнуолл, великобритания