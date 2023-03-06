https://ria.ru/20230306/trevoga-1856251532.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.03.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T22:49

2023-03-06T22:49

2023-03-06T22:49

специальная военная операция на украине

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полтавская область

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, сигнал воздушной тревоги зазвучал в промежутке с 22.31 по 22.33 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепропетровская область

сумская область

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украина, в мире, днепропетровская область, сумская область, харьковская область, полтавская область